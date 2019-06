Újabb rossz hír a James Bond-filmek rajongóinak

A főgonoszt alakító Rami Malek más kötelezettségei és Daniel Craig sérülése miatt újabb csúszást szenved a 25. James Bond-film forgatása, amely szeptember helyett október végén, novemberben fejeződhet be - adta hírül a The Sun című brit bulvárlap bennfentes forrásokra hivatkozva.



Három hete bokasérülés miatt meg kellett operálni Daniel Craiget, aki a jamaicai forgatáson szenvedett balesetet. A hivatalos James Bond Twitter-oldal szerint a színész csak egy kisebb műtéten esett át.



Ennek ellenére fejfájást okoz a producereknek az, hogy nem találnak időpontot Malik és Craig közös forgatására, ráadásul egy hete három robbanás is történt a Pinewood stúdióban, amikor rosszul sült el egy kaszkadőrökkel forgatott jelenet, és a személyzet egyik tagja megsérült.



"A film forgatását szeptemberben be kellene fejezni, de a stábot és a szereplőket arról tájékoztatták, hogy ez október végére, esetleg november elejére csúszik Daniel sérülése és a díszlet megrongálódása miatt. És még keresniük kell időpontot arra is, hogy Daniel és Rami közösen forgasson. Nem létezhet olyan Bond-film, ahol a 007-es ügynök nem áll szemtől szemben a főgonosszal" - idézte forrását a lap.



A 25. Bond-film forgatása is késéssel indult, mert át kellett írni a forgatókönyvet és új rendezőt kellett keresni, amikor Danny Boyle távozott.



A továbbra is cím nélküli filmben az 51 éves Craig ötödször játssza el egymás után a 007-es brit titkos ügynököt.



A bemutatót 2020. április 3-ára tervezik 2019 októbere helyett.



A James Bond-filmsorozat utóbbi epizódjai világszerte nagy kasszasikert arattak: a Sam Mendes rendezésében készült és 2012-ben bemutatott Skyfallra több mint egymilliárd dollárért (294 milliárd forint) váltottak jegyet a nézők, a 2015-ös Spectre - A Fantom visszatér című epizódra pedig 880 millió dollárért (259 milliárd forint).