Újabb szintet lép a digitalizáció Magyarországon

A kormány eleget tett a két évvel ezelőtti vállalásának, miszerint - ahol erre igény van - teljes szélessávú internet lefedettséget biztosít 2018 végére - jelentette be Palkovics László innovációs és technológiai miniszter a T-System Symposium konferencián mondott nyitóelőadásában kedden Budapesten.



Hozzátette: indul a szupergyors internet program 2 (SZIP-2), amelynek célja az eddigiekhez képest is gyorsabb, több mint háromszoros sávszélesség kiépítése.



Palkovics László kijelentette: a digitalizáció újabb szintet lép Magyarországon. A kormány a szupergyors internet programban (SZIP) vállalta, hogy 2018 végéig minden háztartásba eljuttatja a nagysebességű szélessávú internetet. Ez megvalósult, mára 880 ezer háztartásba eljutott. A vezetékes szélessávú lefedettség 75-ről 99,9 százalékra nőtt 2014-ről 2018-ra, Magyarország ezzel a 7. helyen áll a világon.



A miniszter hozzátette: a SZIP 2.0 programban az optikai fejlesztésekre fektetik a hangsúlyt 2025 végéig a gigabitképes hálózatok jobb elterjedése érdekében. Egy sor ösztönző intézkedés fogja vállalatok digitális fejlődését szolgálni - mondta. A cél, hogy Magyarország az 5G fejlesztések egyik európai központjává váljon, ami növeli az ország versenyképességét és innovációs potenciálját.



Az 5G koalícióban tervezett következő lépések közé sorolta a miniszter, hogy a zalaegerszegi tesztpálya mellett a városi környezetben okosvárosi megoldásokat vezetnek be. A zalaegerszegi tesztkörnyezet fontos eleme a kutatózóna, ahová kutatóintézeteket és innovatív partnereket várnak. Erről 300 céggel folynak tárgyalások.



A Mesterséges Intelligencia (MI) koalíció november végén tartja első plenáris ülését, abban kutatóhelyek, vállalatok, és az állam képviselői vesznek részt, jelenleg 124 tagja van, jelentette be a miniszter.



Rékasi Tibor, a Magyar Telekom vezérigazgatója arról is beszélt, hogy a Magyar Telekom a több mint 5 millió mobil ügyfelével piacvezető, az éves árbevétele meghaladja a 610 milliárd forintot. A csoport több mint 9 ezer embert foglalkoztat. A cég hálózata egymás után harmadszorra lett a leggyorsabb a magyarországi szolgáltatók között.



Elmondta: a keskenysávú dolgok internetje (IoT) új tipusú mobilhálózatra szabványosított technológia a gépek közötti kommunikációt szolgálja, a hálózat lefedettsége Magyarországon majdnem 60 százalékos. A magyar gazdaság digitalizációja ezzel a lefedettséggel új szintre lép és új lehetőségeket teremt. A gyártásban, a logisztikában és a mezőgazdaságban elterjedt digitális alkalmazások a keskenysávú IoT-hálózaton gazdaságosabban kommunikálhatnak, így ez az új technológia a mindennapokban is támogatja majd az innovációt, a hatékony döntéshozatalt, és a minden eddiginél gazdaságosabb napi működést - mondta.



A hálózatot a jövőben a lakosság is használhatja háztartási mérőeszközei, riasztóberendezései, vagy egyéb okos eszközeinek kommunikációjára - tette hozzá.



Srini Gopalan a Deutsche Telekom Európáért felelős igazgatósági tagja arról beszélt, hogy Magyarország a Deutsche Telekom egyik legfontosabb partnere, az ország jól áll a digitalizáció elterjedtségében. Fontosnak nevezte ennek a megtartását, hogy Magyarország a digitalizáció nyertese legyen.



Kaszás Zoltán, a T-Systems Magyarország Zrt. vezérigazgatója elmondta: a jövőben sok minden fog változni, a sebesség átalakul, meghatározza a mindennapokat, és nem csak technológiai értelemben. Az 5G ebben forradalmi ugrást jelent.



A T-Systems Magyarország hetedik alkalommal rendezte meg az ICT (infokommunikációs technológiai) iparág legnagyobb, immár hagyományossá vált egész napos rendezvényét, a Symposiumot. A konferencia számos aktuális témakört dolgoz fel, így az 5G és a konnektivitás mellett az innováció, az okosvárosok és közlekedési újdonságok, a kis- és középvállalatok digitalizációja, az ipar 4.0, az IT biztonság, a kereskedelem és média, a pénzintézetek előtt álló kihívások, a cloud megoldások, az államigazgatás, valamint az egészségügy digitális átalakulásának kérdéseit.