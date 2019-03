Ujj Mészáros Károly filmjét is díjazták a Fantasporto filmfesztiválon

Ujj Mészáros Károly X - A rendszerből törölve című thrillerét forgatókönyvéért, Pálfi György Az úr hangja című sci-fijét pedig speciális effektusaiért díjazták a hét végén véget ért Fantasporto nemzetközi filmfesztiválon Portugáliában - közölte hétfőn a Magyar Nemzeti Filmalap.



Az X - A rendszerből törölve forgatókönyvét Hegedűs Bálint és Ujj Mészáros Károly rendező írta. A film főszereplője Balsai Móni, a további szerepekben Schmied Zoltán, Kulka János, Básti Juli, Szirtes Ági, Fekete Ernő, Kőszegi Ákos, Schneider Zoltán, Molnár Áron, Olasz Renátó és Szabó Győző látható. A thriller, amely a Filmalap támogatásával, a FocusFox Stúdió gyártásában készült, novemberben már elnyerte a 32. Braunschweigi Nemzetközi Filmfesztivál fődíját.



A filmfesztivál zsűrije a legjobb speciális effektusokért járó díjjal ismerte el Pálfi György Az Úr hangja című filmjét, amely a Filmalap támogatásával a KMH Film és a kanadai Quite Revolution Pictures koprodukciójában készült.



A portugál Fantasporto filmfesztivált idén 39. alkalommal rendezték meg, amelyen 54 ország filmjeit vetítették. Magyar fókusz - Az új generáció címmel külön programot szentelt a magyar alkotóknak, ennek keretében műsorra tűzték a Rossz versek, a Nyitva és a Tiszta szívvel című filmeket is - számolt be a Filmalap közleménye.