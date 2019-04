Újra kórházba került Whoopi Goldberg

Megint kórházba került Whoopi Goldberg, az Oscar-díjas színésznőt ezúttal egy 24 órás gyomorvírus verte le a lábáról - írja a Bors A Ghost sztárja korábban egy hónapot töltött intenzív osztályon, miután életveszélyes tüdőgyulladást és szepszist kapott. Akkor több alkalommal is elmaradt a The View című show-ja, gyógyulása után pedig maga jelentette be, hogy nagy veszélyben volt.Ezúttal, bár rosszulléte ijesztő volt, csupán pár napot kellett a kórházban töltenie a fertőzés miatt.– Sokkal, de sokkal jobban vagyok – mondta Goldberg. – Egy huszonnégy órás vírus kapott el, de nem lett nagy baj belőle. Még mindig itt vagyok.