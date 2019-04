Újra láthatók Amszterdamban a 16 éve ellopott Van Gogh-festmények, amik a nápolyi maffiától kerültek elő

Komplett restaurálás után újra látható szerdától az amszterdami Vincent Van Gogh Múzeumban a holland festőnek azt a két festménye, amelyet 16 éve loptak el a múzeumból és három éve találtak meg Olaszországban egy maffiarejtekhelyen.



A restaurátorok "fantasztikus munkát végeztek, a festményeket immár teljes pompájukban lehet újra megcsodálni" - mondta Axel Rüger, a múzeum igazgatója, amikor kedden bejelentette, hogy a sikeresen visszaszerzett műalkotások újra szerepelnek az állandó tárlaton.



A festmények egyike, az 1882-ben készült Zeegezicht bij Scheveningen egy tengeri tájképet ábrázol Scheveningennél, a másikon, a Het uitgaan van de Hervormde Kerk te Nuenen című, 1884-ben készült kis méretű képen Van Gogh szülővárosának, Nuenennek a református temploma látható.



A tengeri tájkép megrongálódott a lopás során, bal alsó sarkából egy egész darab hiányzott. A nueneni református templom kijáratát ábrázoló festménynek gyakorlatilag nem esett baja, ám a restaurátoroknak el kellett távolítaniuk róla egy megsárgult régi lakkréteget, amelyet valószínűleg még maga Van Gogh vitt fel a képre.



A festmények új keretet is kaptak, mert a régiek elvesztek, míg a képek a tolvajok birtokában voltak.



A tolvajok 2002-ben egy közönséges létrán másztak fel a világhírű múzeum tetejére, ahonnét kötélen ereszkedtek le a szigorúan őrzött kiállítótermekbe.



A festmények lopás utáni sorsát továbbra is homály övezi. A tolvajok annak idején éjszaka hatoltak be a múzeumba, és a fő kiállítóteremből vitték el a két festményt, ahol Van Gogh-művek tucatjai láthatók. A tettesek a mai napig nem vallottak arról, hogy mit kezdtek a képekkel a betörés után.



Az olasz rendőrség 2016 szeptemberében jelentette be, hogy a nápolyi maffia, a Camorra egyik nemzetközi kábítószer-kereskedelemmel foglalkozó klánjától foglalták le a képeket, amelyeket egy Nápoly környéki raktárban, Castellammare di Stabiában találtak meg.



A két Van Gogh-festmény eltűnését a 10 legjelentősebb műkincslopási bűnügy között tartotta számon az amerikai Szövetségi Nyomozó Iroda (FBI).