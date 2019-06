Újra magyar dallal jelentkezik a yesyes csapata!

Az egyre nagyobb népszerűségnek örvendő yesyes zenekar a második magyar számával veti bele magát a fesztiválszezonba! Legújabb daluk a Nemesfém címet kapta, és az olyan helyzetekről szól, amikor a nehéz körülmények a legtöbbet hozzák ki az emberből!A yesyes legújabb zenéje a Száraz Bence által megálmodott magyar dalszöveggel lett teljes:

Azt szerettem volna megfogalmazni, hogy az emberek hajlamosak megfeledkezni arról, hogy mennyi feszített munka, és küzdelem van egy-egy eredmény mögött. A dalban megjelenik a megállíthatatlan makacs elszántság, a sikerrel járó adrenalin, és az a tudat is, hogy ennek ára van – méghozzá nem is kicsi. A refrén pedig azt üzeni, hogy a potenciál valójában mindenkiben megvan! Az már a mi döntésünk, hogy megéri-e nekünk, hogy a nehezebb utat válasszuk, ami viszont messzebb visz"

- mesélte Bence.„A dal számomra a motivációról szól. Ha hiszel magadban és az álmaidban, akkor bármit el tudsz érni, akárki is próbál visszahúzni, vagy hátráltatni!"- árulta el Katona Tamás, a yesyes dobosa.A srácok idén a BRAINS zenekarral indultak országos turnéra, aminek májusi állomásaként az egyik legnagyobb szabadtéri színpadon, a Budapest Parkban is játszhattak.A fiúk számára ez a koncert maga is egy valóra vált álom, így nem is volt kérdéses, hogy a dalhoz a fellépésről készített felvételekből készítettek Lyrics videót!A videót Kovács Péter filmezte és vágta, Vörös Benjámin feliratozta és animálta.„Tajtékozhat a tenger, de átéri a part" – szóval mondj te is igent az álmaidra!