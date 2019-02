Ukrajna nem vesz részt az idei Eurovíziós Dalfesztiválon

A helyzet azonban, amely az idei hazai válogató körül kialakult, az átpolitizáltság jeleit hordozza. A társadalmi visszhang, a politikai erők nyomásgyakorlási kísérletei, az agresszor ország (Oroszország) beavatkozása az információs rendszerekbe gyakorlatilag oda vezettek, hogy a verseny eredménye átpolitizálódott"

Ukrajna nem vesz részt a Tel-Avivban megrendezendő Eurovíziós Dalfesztiválon, mert az országos válogató második és harmadik helyezettje sem akar fellépni Ukrajna színeiben az első helyezett énekesnő, Maruv helyett, aki oroszországi fellépései miatt nem képviselheti hazáját.Az ukrajnai versenyen második helyezést elért Freedom Jazz trió kedd este közölte, hogy nem fogadja el a felkérést, míg a harmadik helyezett, a Kazka nevű együttes szerdán hozta nyilvánosságra elutasító válaszát. Utóbbi közleményében azzal indokolta a döntést, hogy nincs szüksége bármi áron a győzelemre. Mindkét előadó jelezte viszont, hogy a jövőben talán újra elindul a dalversenyen.Utóbb kiderült, hogy tavaly a Freedom Jazz is fellépett egy moszkvai rendezvényen.Az ukrán közmédia (NOTU) szerda este közleményt adott ki, amelyben tudatta, hogy Ukrajna a kialakult helyzet miatt idén nem küld versenyzőt a dalfesztiválra. Hozzátette, hogy a szabályok értelmében küldhetne egy általa kiválasztott előadót, aki nem szerepelt a hazai válogatóban, de a dalverseny nézői iránti tiszteletből nem él ezzel a lehetőséggel.Maruv közben meghívást kapott az Eurovíziós Dalfesztivál oroszországi szervezőitől Moszkvába, a dalverseny előtti koncerten való fellépésre.A NOTU hétfőn közölte, hogy nem találtak közösen elfogadható megoldást arra, miként képviselhetné Maruv Ukrajnát a nemzetközi versenyen. Kiemelte, hogy a dalfesztivál egyik fő alapelve a politikamentesség. "A helyzet azonban, amely az idei hazai válogató körül kialakult, az átpolitizáltság jeleit hordozza. A társadalmi visszhang, a politikai erők nyomásgyakorlási kísérletei, az agresszor ország (Oroszország) beavatkozása az információs rendszerekbe gyakorlatilag oda vezettek, hogy a verseny eredménye átpolitizálódott" - szögezte le közleményében a NOTU.A Maruv - eredeti nevén Anna Korszun - körüli botrányt az váltotta ki, hogy korábban fellépett Oroszországban és a közeljövőben is erre készül. Amikor kiderült, hogy emiatt veszélybe kerülhet az eurovíziós fellépése Izraelben, a Facebookon közölte, hogy kész lemondani oroszországi fellépéseit. Később azonban az is kiderült, hogy a dal szerzői joga, amellyel hazáját képviselte volna a dalfesztiválon, a Warner Music Russia orosz cégé, amellyel már leszerződött egy szólókoncertre április 6-ra Moszkvába. A NOTU viszont csak azzal a feltétellel kötött volna vele szerződést a tel-avivi szereplésről, ha lemond minden oroszországi fellépéséről.A győztes énekesnő a múlt vasárnapi döntőt közönségszavazatokkal nyerte meg, emiatt még az a gyanú is felvetődött, hogy manipuláltak az SMS-ekkel.