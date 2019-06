Ünnepi műsorral készül Nagy Imre újratemetésének 30. évfordulója alkalmából a köztévé

A rendszerváltozás kezdetéről Nagy Imre 1989. június 16-i újratemetésének 30. évfordulója alkalmából készített ünnepi műsorban nagy hangsúlyt kap a civil nézőpont - mondta Siklósi Beatrix, az M5 csatornaigazgatója az MTI érdeklődésére pénteken.



A 30 éve szabadon című, június 16-án kora este az M5 műsorában látható élő stúdióbeszélgetés vendége lesz Lezsák Sándor, az Országgyűlés alelnöke, az MDF egyik alapítója, Schmidt Mária történész, a Terror Háza Múzeum főigazgatója és Bíró Zoltán, a Rendszerváltás Történetét Kutató Intézet és Archívum főigazgatója, az MDF egyik alapítója, továbbá Riba András és Szekér Nóra történészek.



A beszélgetés közben kapcsolják a Terror Háza Múzeum aznap megnyíló kiállítását, amelyet a műsor nézői az elsők között tekinthetnek meg egy élő tárlatvezetés keretében. Továbbá kapcsolják a Szabadságkoncert helyszínét, a Hősök terét is, ahol megszólal Nagy Feró és csapata - tette hozzá a csatornaigazgató.



Siklósi Beatrix elmondta azt is, hogy meghirdették és várják a nézőktől 1989. június 16-ikához kapcsolódó személyes tárgyakat, relikviákat, vagy azok fotóit. Ezeknek a feldolgozásában a Magyar Nemzeti Múzeum munkatársai már eddig is komoly kutatómunkát végeztek.



Ezúttal azokra fordítunk nagyobb figyelmet, akik a kommunista diktatúra civil áldozatai voltak, kivégezték vagy meghurcolták őket, családjukat - fűzte hozzá Siklósi Beatrix, az M5 csatornaigazgatója.



Az M5 csatorna mellett, a közmédia több csatornája is a rendszerváltoztatásra emlékezik.



A Kossut Rádió Vasárnapi újság című műsorában Schmidt Mária, a Terror Háza Múzeum főigazgatója és Szigethy Gábor irodalomtörténész elemzi a 1989-es nyár eseményeit.



Vasárnap délután fél négytől pedig tematikus műsorral jelentkeznek, a "30 éve szabadon - 1989. június 16." című produkcióban az egykori események résztvevői beszélnek arról, hogy miként élték meg a pártállam összeomlását, és mit jelent nekik a demokratikus Magyarország.



A Petőfi Rádióban Péczeli Dóra vendége lesz vasárnap délelőtt a legendás Beatrice zenekar frontembere, Nagy Feró, aki a műsorvezetővel a rendszerváltoztatás időszakából elevenít fel történeteket a Szabadságkoncert előtt.