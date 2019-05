Utcai dohányzókabinokba terelnék a cigarettázókat Szingapúrban

A nagy teljesítményű, légszűrővel felszerelt kabinokban egyszerre 10 ember fér el, az első "füstölőfülkét" kedden helyezték üzembe Fusionopolisban, a technológiai újításokban élen járó üzleti és technológiai negyedben.



A kocka alakú házikót a Southern Global Corporation (SGC) nevű cég helyezte ki, amely az év végéig 60, jövőre pedig további ugyanennyi dohányzókabin felállítását tervezi a szigorú együttélési szabályairól híres városállamban.



A cigarettázókabinok célja a közterületen tartózkodó emberek védelme a másodlagos füsttől, így a dohányosok által elhasznált füstös levegőt is megtisztítva juttatják vissza a szabadba.



A május eleji tíznapos próbaidőszakban napi átlagban 100-an vették igénybe a kabint, amely iránt azonban az AFP helyszíni tudósítója szerint szerdán nem mutatkozott túl nagy érdeklődés.



A dohányosok elmondták, hogy túl szűknek, zártnak érzik a helyiséget, amelyben leülni sem lehet. Egy dohányos kijelentette, másodosztályú állampolgárnak érezte magát a kabinba száműzve.



Az AFP úgy látta: sokan inkább a kijelölt szabadtéri dohányzósarkokat használták arra, hogy rágyújtsanak.



Szingapúrban annyira rossz szemmel nézik a dohányzást, hogy sokan csak lopva mernek rágyújtani az utcán - írja az AFP. A távol-keleti városállamban már az 1970-es években felvették a küzdelmet a dohányzás ellen, amely a legtöbb közintézményben tilos.



A tiltott helyen dohányzókat akár 1000 szingapúri dollárra (212 ezer forint) is büntethetik és az országban be van tiltva az elektromos cigaretta is.



Az SGC abban bízik, hogy a 20 ezer dollárba kerülő kabinok felállításához sikerül megnyerni az üzlet- és a háztulajdonosokat, akik ezzel is kedvezhetnek vásárlóiknak, bérlőiknek.