Vad Kati visszatért a pornóhoz, de már nem mint Michelle Wild

A Friss Hús Rövidfilmfesztivál versenyprogramjában ott találjuk Csoma Sándor Casting című kisjátékfilmjét is, melyben az egykori pornósztár, Michelle Wild, vagyis Vad Kati kapta a négy főszerep egyikét. A Jóban Rosszban című sorozatban hosszú ideig játszó színésznő a filmben egy szereplőket kereső pornóproducer asszisztensét alakította - írja a Bors.– Mióta nem vagyok képernyőn, az évek alatt sok mindent visszautasítottam, és ahhoz, hogy elvállaljam ezt a szerepet, látnom kellett, milyen Sándor munkastílusa, milyen filmeket készít. Ő nagyon aktív rendező, és tényleg sok időt töltöttünk azzal, hogy ez az inspirációból adódó fiktív történet és a karakterek hitelesek legyenek – mesélte a Borsnak Kati, akinek bár hiányzott a filmes munka, nem tervezi, hogy ismét közszereplő lesz.– mondta Kati.Csoma Sándor rendező egy barátja ötletére kereste fel Katit, és miután meghallgatott tőle egy hangoskönyvet, már őt akarta a szerepre.– Játszott több sorozatban, és nagyon természetesen beszél. A személyes találkozáskor pedig már rögtön pszichológiakönyveket ajánlott a karakterekhez – magyarázza a Színművészeti Egyetemen az Arany Medve-díjas Enyedi Ildikó osztályában végző Csoma, majd elárulja, milyen volt Vad-Horváthtal együtt dolgozni.– Katinak sok szövege volt, de nagyon érzékenyen reagált minden instrukcióra, érezte a filmet, és tökéletesen működött. Remélem, más alkotásokban is használják, mert vérbeli színésznő – árulta el a Borsnak a rendező, aki többé-kevésbé ugyanezzel a szereplőgárdával, a Ma­gyar Nemzeti Filmalap Inkubátor Programjának keretén belül pá­lyázott a Casting nagyjátékfilmes változatának elkészítésére is.