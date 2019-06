Vakáció kisokos: must have ruhák változatos nyaralásokhoz

Fashion Days tipp:



Pakolj okosan! Bármilyen nyaralásra is készülsz, a bőröndöd összeállításánál törekedj a minimumra, nagyon sok bosszúságtól megkíméled magad ezzel. Ruhatárad azon darabjaira voksolj, melyek nem gyűrődnek, valamint sokféleképpen variálhatóak! Csempéssz bele a poggyászba egy elegánsabb nyári ruhát is, hogy megadd a lehetőséget egy kis bulizásra, valamint ha úgy adja a helyzet, egy elegánsabb koktélbárról se kelljen lemondanod.

Végre itt a jó idő, sokkal energikusabbak vagyunk a melankolikus, esős időjárás után. Itt az idő, hogy megtervezzük a hétvégi kirándulásokat, balatoni nyaralásokat és felkészüljünk a hosszabb utakra is. A Fashion Days stílusszakértője most arra ad tippeket, hogyan tudunk nyáron is divatosak lenni, legyen szó kirándulásról, városi kiruccanásról vagy vízparton töltött napokról.Amilyen a nyaralás, olyan a bőrönd, és be kell látnunk, hogy bármilyen típusú nyári kikapcsolódásra indulunk, a csomagunk tetemes részét a ruhák, cipők és a különböző kiegészítők teszik majd ki. Ahhoz, hogy okosan tudjunk pakolni és divatosak tudjunk maradni a vakáció alatt is, mindenekelőtt az adott desztinációhoz és az utazás céljához kell igazítanunk poggyászunkat.A vízimádók elsőszámú célpontja egy szép homokos tengerpart. Akik viszont nem szeretnének annyira messzire utazni, a horvát tengerparton is csobbanhatnak, de ott a sziklás és kavicsos part egészen más felszerelést igényel. A fürdőruha, a kavicsbiztos papucs, a törülköző, a kalap és a strandruha vagy egy szép strandkendő viszont minden típusú parton jó szolgálatot tehet. Idén nagyon divatosak a retro és az állatmintás fürdőruhák, valamint továbbra is hódítanak az egyrészesek és a magas derekú bikinialsók is. Ezeket az alapfelszereléseket pakold egy átlátszó strandtáskába, valamint a napvédőről és a szalmakalapról se feledkezz meg!A sós tengervíz jobban kikezdi a fürdőruhákat, ezért érdemes egyet tartani az édesvízi csobbanásokhoz is. Ha a Balatonhoz készülsz, akkor ne felejtsd otthon a papucsszandálodat és a strandruhádat se, hogy akár egy esti buliba is el tudj indulni a vízpartról. Idén nagyon divatosak a kimonószerű ruhák és az ingruhák, ezek jó szolgálatot tehetnek akkor, ha a partról hirtelen a nyüzsgő tömegbe vágynál vagy elintéznivalód akadna a városban, különösen, ha egy body-nak is beillő fürdőruhára esik a választásod. Kiegészítve egy szalmatáskával, szalmatalpú szandállal igazán 2019-es nyári hangulatot kelthetünk. A kagylós kiegészítőkkel pedig még jobban meg tudjuk bolondítani a szettünket.A városi kirándulások egyik legfontosabb kiegészítője a kényelmes cipő vagy szandál. Ezt az egyet semmiféleképpen se felejtsd el becsomagolni. Idén különösen divatosak a magasított talpú sportcipők és a pántos sportszandálok. A talp kiképzése szempontjából viszont az egyik legjobb és legdivatosabb megoldás a sneaker, amik idén vibráló színekben, különleges anyaghasználattal érkeznek. Kombináld őket egy lenge, csinos nyári ruhával bátran. Ezen a nyáron nagyon divatosak a retro stílusú kánikularuhák, a különböző csomókkal, kendős megoldásokkal díszített darabok, valamint a selymes, szaténos anyagok, amelyek nagyon kellemes viseletet biztosítanak a legforróbb napokon is. Ha sokat vagy a szabadban, akkor egy napszemüvegre is szükséged lesz: a divatdiktátorok szerint a keskeny napszemüveg a múlté. Idén a nagy, sportos ’90-es évek hangulatát keltő és a futurisztikus darabok kerülnek előtérbe.Ha túrázni indulsz, akkor fel kell készülni a szélsőséges időjárásra, főleg, ha hajnalban indulsz útnak vagy a természetben alszol. A megfelelő bakancs kiválasztása a legfontosabb, de az esőkabát, légáteresztő felső és egy kényelmes nadrág is ugyanolyan fontos eszköz lehet. A divatosság helyett koncentrálj arra, hogy minden eshetőségre felkészülj: extra zoknik, szúnyogriasztó készítmények, hálózsák, fertőtlenítőszer és naptej mindenféleképpen legyen nálad. Ha a divat oltárán is szeretnél áldozni, akkor szerezz be egy most nagyon menő menő kalapot vagy sapkát, ami a 2000-es évek elejét idézi.A wellness miniszabik elengedhetetlen kellékei a köntös, papucs, fürdőruha és egy szép szett az esti vacsorákhoz, bulikhoz a hotelben. Idén egy elegáns overállal nem lehet melléfogni, különösen ha egy különleges táskával és cipővel is megspékeljük az összeállítást a nyár egyik legmenőbb divatszínében. A bézs például különösen divatos, jól variálható árnyalat. Ha feltűnőbb szettre szavaznál, akkor a csipkeruhák között érdemes keresgélned, valamint a piros is igazán izgalmas színválasztás lehet.