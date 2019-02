Valódi nagyragadozók költöznek a képernyőre - Az új műsort Lilu vezeti majd

Lilu

A Samsung célkitűzése, hogy innovatív technológiáival és termékeivel inspirálja az embereket, és egy jobb világot teremtsen. Büszkék vagyunk, hogy egy olyan műsor startégiai partnerei lehetünk, amelyben teret kaphat az újszerű gondolkodás és a kreativitás"

Több mint 30 év tapasztalata alapján elmondhatjuk, hogy ismerjük és értjük a cégek igényeit. Ezekhez az igényekhez igazodóan és velük együtt gondolkodva tudjuk őket szakmai tanácsadással segíteni, hogy könnyebben váljanak sikeres vállalkozásokká. Úgy gondoljuk, hogy ha a műsorba jelentkezőknek - vagy akár az otthon, a tévé előtt ülő, és éppen leendő vagy meglévő vállalkozásuk jövőjét tervezgető nézőknek –, átadhatjuk mindazt a szakmai tapasztalatot, amellyel a vállalkozó ügyfeleinket segítjük, az hatékony támogatást jelenthet a magyar vállalkozói szféra fellendítésében"

Nagyra értékeljük azokat az embereket, akik képesek a vágyaikat céllá alakítani, akik nem várnak tovább a sült galambra, hanem hisznek magukban és megvalósítják az elképzeléseiket. Ehhez a Telekom biztosít minden szükséges eszközt és lehetőséget, hogy mindenki a saját élete nyertese lehessen a Tettek hálózatán."

Február 18-tól valódi nagyragadozók költöznek a képernyőre. Olyan emberek, akiktől eddig távol állt a média, a nyilvánosság, akik csendben üzleteltek és a háttérben mozgatták a szálakat. Most azonban vállalják a szereplést, hogy láthassuk, hogyan gondolkodnak, hogyan kötnek üzletet.Amerikában vagy Angliában már sok éve népszerű az üzleti show, ami végre Magyarországon is látható az RTL Klub-on.A sejtelmes cím természetesen nem egy, a víz alatti világot bemutató dokumentumfilmet takar, hanem egy lélegzetelállítóan izgalmas, biznisz-alapú tv-show.A műsor lényege, hogy, befektetőként részesedést vásárolhatnak, már ha meggyőzik őket a vállalkozók. Az ötletek prezentálása után a Cápák mérlegelnek és döntenek.Az új tv-show műsorvezetője, Lilu.– Egy egészségügyi szolgáltató cég, a Cor-a Zrt.egyik tulajdonosa, a Brain Bar Blastoff Satartup verseny zsűritagja, egy kockázati tőkebefektetéssel foglalkozó csapat az OXO csoport egyetlen női tagja, mely a hazai piac legnagyobb méretű angyalbefektető csoportja, portfóliójuk 25 aktív befektetésből áll. Az Oxo Holdings ügyvezetője, fő profiljuk a feltörekvő innovatív, design és technológiai cégekre szakosodott vagyonkezelés.- A Szentkirályi- Kékkúti Ásványvíz Kft. elnöke, a cégcsoport évente 500 millió üveg ásványvized ad el. Ő a PepsiCo üdítők és élelmiszerek regionális tulajdonosa, 4 danos cselgáncsozó, 18-szoros kupagyőztes és Magyar Bajnok.- A budapesti fókuszú angyalbefektető csapat, a Baconsult Kft. ügyvezetője, 24 céggel a legaktívabb angyalbefektetők egyike, pénzükkel és idejükkel hazai startupokat támogatnak, személyes tapasztalataikat, tudásukat, ötleteiket és kapcsolataikat is adják a befektetések mellé. Ő a NNG volt társtulajdonosa, amely a világ legnagyobb autómárkáiba fejleszt navigációs rendszereket, több mint 100 országban.– A világ első számú élő videostreaming szolgáltatója, a Szilícium-völgyben nagy sikereket elért Ustream alapítója, mely internetkapcsolattal a számítógép képernyőjén keresztül sugárzott élőképet jelenített meg, Michael Jackson temetését 8 millióan nézték a Ustream által, és Barack Obama beiktatását is közvetítették, rengeteg híresség és világcég használja a platformot, amit 3 éve eladott az IBM-nek.– Van étteremlánca, a Jack’s Burger, állattenyésztési vállalkozása a Mangal Ilona Kft., szoftverfejlesztő cége, az Animalsoft Kft., foglalkozott ingatlanbefektetéssel, volt brókerház-tulajdonos és kerekedett már szinte mindennel, ami üzletben kapható.A műsor zsenialitása abban rejlik, hogy az ügyletek, melyek eddig irodákban és üzleti vacsorákon köttettek, mostantól a képernyőn, nyilvánosan zajlanak. A rendhagyó show alapötlete Japánból származik, ahonnan, a BBC-nek hála hamar az egész világra eljutott. A nagy sikerre való tekintettel Angliában már 2006 óta fut folyamatosan, ez alatt az idő alatt közel 4 Millió dollárért vásároltak üzletrészt a Befektetők. Évadról-évadra változhat a Cápák személye. És már arra is volt példa, hogy egy korábbi Vállalkozó, hatalmas sikert aratva ötletével, néhány évaddal később már Befektetőként jelent meg a műsorban.A hazai műsor Cápái igazi egyéniségek. Akik hol konkurenciái egymásnak, hol üzleti csapatot alkotnak, úgy, ahogy azt érdekeik megkívánják. Néha megizzasztják a jelentkezőket kemény kritikáikkal, nyílegyenes kérdéseikkel, de időnként dicsérő a szavakkal sem szűkölködnek.A Cápák között stratégiai partnerei:- mondta el Samu Zsófia, a Samsung Electronics Magyar Zrt. kommunikációs vezetője.– mondta el Kovács Viktor Zoltán, a K&H Csoport kkv szegmens marketing vezetője.A Magyar Telekom a műsor stratégiai partnereként, Telekom Tettrekész díjjal jutalmazza azokat a jelölteket, akik kellő nyitottsággal, digitális optimizmussal és bátorsággal állnak neki megvalósítani álmaikat.– mondta Szabó Béla a Magyar Telekom Márka és lakossági kommunikációs igazgatója.