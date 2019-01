Vasárnaptól végre képernyőn a hazánkban forgatott Jamestown sorozat

Bár a történelmi sorozat Virginiában játszódik, a hazai közönség minden bizonnyal felfedezi majd például a Duna menti tájakat – Magyarországon forgatták ugyanis a Jamestownt, amely az Újvilág első kolóniájának történetét dolgozza fel onnantól, amikor feleségjelöltek csatlakoztak a férfi telepesekhez. Az immáron országosan elérhető Epic Drama csatorna 2019. január 20-ától vasárnap esténként tűzi műsorra a várva várt sorozatot, amelynek történelmi háttere olykor valószínűleg sokkolja a közönséget.A Jamestownt a többszörösen díjazott, köztük Golden Globe-ot is nyert Downton Abbey producerei álmodták meg. A helyszín Virginia, a dátum 1619. A települést 12 éven keresztül csak férfiak lakták, így az első nők – köztük Alice (Sophie Rundle), Verity (Niamh Walsh) és Jocelyn (Naomi Battrick) – partra szállása igencsak felrázza eddig kialakított életüket. "Ebben a drámában alapvetően benne van a konfliktus, hiszen a nők hozzák magukkal. Nemcsak szépséget visznek a mindennapokba, virágokkal és ruhákkal. Hathatósan segítenek megoldani helyzeteket, de sok súrlódást is okoznak" – nyilatkozta Naomi Battrick színésznő. Az újonnan érkezett feleségjelöltekkel tehát kanyargós történetek indulnak el a lélegzetelállító vadonban, amelyek szerelemről, vágyról, hatalomról, erőszakról és túlélésről szólnak.A sorozat szereplőgárdája és készítői együttesen hét BAFTA jelölést, két BAFTA-díjat, egy Emmy-nevezést és egy Emmy-győzelmet tudhatnak magukénak. A három főszerepet játszó színésznő mellett a három férfi: Jason Flemyng, Dean Lennoy Kelly és Stuart Martin.A történelmi sorozathoz különleges és korhű díszlet dukál: "Mindig tudtuk, hogy újra életre szeretnénk kelteni a Jamestown kolóniát, és ez nagyban a vizualitáson alapul. Hogy a terv meg is valósult, azt az Emmy-díjas Donal Woods-nak köszönhetjük, akivel a Downton Abbey-t is megalkottuk. A 17. századi angol díszlet egy kompozitként készült: követheted a karaktert a város körül, a belső terekből ki és vissza, egy ajtón keresztül a házba, majd ismét a szabadba. Ezzel egy igazi 3D-s érzést tudunk kelteni, ahol adott beállításon belül nincs vágás" – mesélte el Gareth Neame producer.