Véget ért a magyar horrorfilm, a Post Mortem forgatása - fotók

Fotók © Szupermodern Filmstúdió/Szvacsek Attila

POST MORTEM - színes magyar horrorfilm



Rendező: Bergendy Péter / Sztori: Bergendy Péter, Hellebrandt Gábor, Zánkay Piros



Forgatókönyvíró: Zánkay Piros / Producer: Lajos Tamás, Köves Ábel



Szereplők: Klem Viktor, Hais Fruzsina, Schell Judit, Anger Zsolt, Ladányi Andrea, Hámori Gabriella és Reviczky Gábor

Befejeződött Bergendy Péter Filmalap támogatással készülő Post Mortem című horrorfilmjének forgatása a hétvégén. A Post Mortem közvetlenül az első világháború és a spanyolnáthajárvány után játszódik egy kísértetjárta, magyar faluban. Erre a vidékre érkezik Tomás, a post mortem halottfotós (Klem Viktor), aki családjuk körében fényképezi az elhunytakat. A faluban élő kislány, Anna (Hais Fruzsina) Tomás segítségét kéri, így ketten szállnak szembe a kísértetekkel.A film szereplőgárdájában olyan további ismert neveket találunk, mint Schell Judit, Anger Zsolt, Ladányi Andrea, Reviczky Gábor, Hámori Gabriella, Kiss Diána Magdolna, Balogh András, Tóth Ildikó, Szabó Márta, Kiss Eszter és Nagy Mari.A forgatás 2018. november 27-én indult. A 41 forgatási napból 28 a Szentendrei Skanzenben zajlott, ahol a film fő helyszínének, a háború utáni vidéki faluban játszódó jeleneteket forgatták. Egyes speciális felvételekhez a helyszíneket stúdióban építették fel – a házbelsőket a Stúdió4 műtermeiben, míg a külső díszleteket a Mafilm fóti telepén. A stáb forgatott a fóti homokbányában, Pilisszentivánon, Sóskúton, Budaörsön, Tárnokon és az aszódi Podmaniczky- kastélyban is.A Post Mortem ötletét Bergendy Péter és állandó alkotótársa, Hellebrandt Gábor jegyzi, a forgatókönyvet Zánkay Piros írta. Bergendy Péter a Post Mortemben több olyan alkotóval dolgozott együtt, akikkel korábbi filmjeit – Állítsátok meg Terézanyut! (2004), A vizsga (2011), Trezor (2018) – is együtt készítette. A film operatőre a nemrégiben Kovács László–Zsigmond Vilmos Magyar Operatőri Díj fődíjával kitüntetett Nagy András, díszlettervezője Hujber Balázs, jelmeztervezője Breckl János, vágója Király István.A filmben kiemelt szerepe volt a maszkoknak, melyek Hámori Dániel maszkmester és csapatának munkáját dicsérik, és komoly szerep jutott a kaszkadőröknek is Kósa László vezetésével.– A filmet leforgattuk. Most elvonulunk a sötét vágószobába, ahol összeáll a végleges történet. Közben új kapukat nyitunk meg, amelyek mögött életre kelnek a Post Mortem másvilági sztárjai, a kísértetek... – nyilatkozta Bergendy Péter rendező.Az első magyar horrorfilm a Magyar Nemzeti Filmalap 600 millió forintos támogatásával, 866 millió forintos költségvetéssel a Lajos Tamás vezette Szupermodern Filmstúdió gyártásában készül. Producere Lajos Tamás és Köves Ábel. A Post Mortem várhatóan 2020-ban kerül a mozikba.