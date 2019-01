Végre! - Megvan, mikor lesz Christopher Nolan új filmjének premiere

2017 után végre megvan Christopher Nolan új filmjének premierdátuma. Már csak másfél év, és mozikba kerül a rendező legfrissebb alkotása, ráadásul IMAX-ben - írja a Collider.



A Warner Bros. jelentette be, hogy a 2020 júliusában kerül mozikba a következő Nolan-film.



A júliusi premierdátum ezidáig elég jól bejött a rendezőnek és a forgalmazóknak.



A Batman-trilógia második és harmadik részét is nyár közepén mutatták be, ahogy az Eredet és a Dunkirk is hasonló időben jutott a nézők elé. Mondani se kell, hogy mindegyik film hatalmas kasszasiker lett, nem beszélve a szakmai elismerésekről.



Sajnos egyelőre többet nem nagyon tudni a projektről, de most, hogy az első hírek megérkeztek, csak idő kérdése, hogy a stáb is szépen lassan kialakuljon, és a történetről is halljunk valamit.



Christopher Nolan azonban nem csak legújabb rendezésével lesz elfoglalva, hiszen a több éve először felmerült ötlet, miszerint remake-félét kap a Memento, még most is él és virul.



Noha erről a projektről még annyit se tudni, mint a jövő nyáron érkező új filmről, az biztosnak látszik, hogy Nolan írja majd saját filmjének új változatát.



Forrás: Kajdi Júlia, filmtekercs.hu