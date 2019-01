Végrendelkezett: Lagzi Lajcsi szétosztotta milliárdjait

Lajcsi úgy gondolja, hogy pénzügyi kultú­rájához az örökség megfelelő elosztása is hozzátartozik. Fotó: Czerkl Gábor

Galambos Lajcsi utcazenészből lett hazánk legismertebb mulatós előadóművésze, aki pályája során közel négymillió eladott CD és lemez készítésében vett részt.Nevéhez köthető még minden idők legsikeresebb TV2-műsora, a Dáridó is, valamint az üzleti életben is érdekelt, több ingatlanja és apartmanparkja van országszerte.Az anno Kádár János tiszteletére felújított, 130 hektáros mocsai birtokot több mint 2,6 milliárd forintra becsülték, ami önmagában olyan nagy értékkel bír, hogy vagyonának hagyatékbeli elrendezését már most elkezdte a trombitás.– Az örökség szétosztása na­gyon összetett és komplikált dolog, főleg úgy, hogy több minden a tulajdonomban, résztulajdonomban áll – kezdi a Borsnak az 58. születésnapját ünneplő zenész, aki mindig is nagyvonalú volt a szeretteivel, barátaival, amit mi sem bizonyít jobban, mint hogy halála után né­hányukra még az értékeit is ráhagyja.– Az elmúlás mindenkit váratlanul érint, a távozásra aligha lehet felkészülni, épp ezért, ha egyszer búcsúznom kell, akkor azt legalább úgy tegyem, hogy mindent elrendeztem magam körül. Születésnapom alkalmával engem is megérintett az elmúlás gondolata, úgyhogy már a végrendeletemet is megírtam, ami az ügyvédemnél van letétbe helyezve. A pénzügyi kultúrám részéhez nemcsak a jövedelem felhalmozása, hanem annak megőrzése is hozzátartozik, így hát a javaimat szeretném azokra az emberekre hagyni, akiknél tudom, hogy jó kezekben lesz. Egy jó barátomnak például az egyik ingatlanomat szánom, no­ha ezt még ő sem tudja – vallja be mosolyogva Lagzi Lajcsi, aki egyelőre nem szerette volna felfedni a titokzatos örökös ki­létét.– A feleségemre és a három gyerekemre is gondoltam természetesen, a fejemben már meg is van, hogy kire mit hagyok, azonban ezt még velük is meg kell beszélnem. Er­ről ma szeretném megkérdezni őket, s az, rábólintanak-e a végrendeletemre vagy sem, még számomra is meglepetés.