Vermeer össze műve megtekinthető egy virtuális múzeumban

Jan Vermeer (1632-1675) összes fennmaradt festménye megtekinthető ingyenesen egy virtuális múzeumban.



A holland festő 36 alkotását bemutató virtuális tárlatbejárás hét ország 18 múzeuma és gyűjteménye kooperációjának közreműködésével valósult meg. A megvalósításban részt vett többek között a Bécsi Művészettörténeti Múzeum, a New York-i Metropolitan Múzeum, a berlini Gemäldegalerie és a drezdai Gemäldegalerie Alte Meister is.



A nemzetközi projektet a hágai Mauritshuisban mutatták be, ahol a holland festő legismertebb művét, a Lány gyöngy fülbevalóval című alkotást is őrzik.



A Meet Vermeer nevű applikációval számítógép, tablet vagy okostelefon segítségével a festményeket különböző nézőpontokból lehet megtekinteni: azon a helyen, ahol jelenleg megtalálhatóak, vagy egyetlen fiktív múzeumban. Rájuk lehet közelíteni és olyan részleteket is felfedezni, melyek szabad szemmel nem láthatóak.