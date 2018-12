Vicces újévi köszöntők, középpontban a részegséggel - összegyűjtöttünk tízet, hogy ne Önnek kelljen keresgélni

Jól szétfőtt a virsli, zsizsikes a lencse.Víg köszöntőt írni így nem nagy szerencse.A pezsgősdugó épp most lőtte szét az állam,a karácsonyfa rám dőlt, megcsapott az áram.Vadul káromkodom, éhes vagyok, vérzek.De azért kívánok szép, Boldog Új Évet!Igaz, hogy még nincs itt az év vége,de lehet, hogy négykézláb érek a végére.Ezért hát, míg nagyjából stabilan állok,néked békés, Boldog Új Évet Kívánok!Lágy esőben, tömör ködben, tökrészegen, mély gödörbenSzilveszternek nehéz napján, négykézláb az árok partján,átölelve a világot Boldog Új Évet Kívánok!Elsején, amikor kialszanak a fények,a detoxban akkor kezdődik az élet,kómás tekintetek, a fejek meg kékek,kívánok most neked szép, Boldog Új Évet!Utolsó napján ennek az évnekekkor leszek én csak igazán részeg!Ezért írok már jó előre:találkozunk majd jövőre!De mielőtt a csészébe kiáltok,Boldog Új Évet Kívánok!Telefonálni nem fogok,mert beszélni már nem tudok.Hányni talán még sikerül,ahogy kinézek, mindenki kikerül.Nem is húzom a mondókámat sokáig,Boldog Új Évet Kívánok…bokáig!Tele pohár, hideg pezsgő, padlógázzal új esztendő.Fék, bal három, jön az árok! Boldog Új Évet Kívánok!

Rókacsalád a vécében,

Lagzi Lajcsi a tévében.

Több rímet ide nem vágok,

Boldog Új Évet Kívánok.



Pulykasültes róka borítja a tájat,

belgyógyász még sosem látott ilyen dagadt májat.

A belembe alkoholt jó sokat bevágok,

neked barátom Boldog Új Évet Kívánok.

BÚÉK!

Az emberi szervezet 87%-a víz. Ezt én is hígnak találom, ezért most tölts hozzá egy kis pálinkát!