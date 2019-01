Viccesek, gusztustalanok, de veszélyesek is lehetnek a feladatok - Bátorságpróba és figyelemfelhívás a netes kihívás

Mosószerevéstől az óvszerszippantásig

A tavalyi év egyik életveszélyes kihívása a Tide Pot Challenge volt, amelyben mosószerkapszula-evésre buzdítottak.

Kockázat. Kutatások szerint a serdülők sokkal inkább mérlegelik a kockázatos döntésből származó lehetséges nyereségeket, mint a veszélyeket.

Hírérték és szeretethiány a mozgatórugó

Kudarc lehet a sebesülés

Az influenszereknek felelősségük van, hogy mire buzdítják követőiket.

Kritikus digitális bennszülöttek

Szerepet kap a tehetség és a móka is



Léteznek ártalmatlan és szórakoztató kihívások is: a „Straight Arm Challenge"-nek, azaz nagyjából nyújtott kar kihívásnak nevezett ötlet lényege, hogy magasra nyújtott karral kell meginnia valamit annak, akit kihívnak a játékra. Megint mások a saját hasra esésüket játszották el egy-egy fotó kedvéért: légiutas-kísérőktől a celebeken át fáradt anyukákig több ezren osztottak meg olyan vicces fotót magukról #fallingstar hashteggel, amelyeken váratlan helyeken hasalnak. Szintén kihívássá vált, hogy egy Future nevű rapper Mask off című dalának részletét adják elő az emberek különböző hangszereken a világ legkülönbözőbb pontjain.

Az internetes kihívások (angolul challenge-ek) „fénykora" 2014 után köszöntött be, amikor az elsők között elindult az amiotrófiás laterálszklerózis (ALS) nevű végzetes bénulással járó betegségben szenvedőket segítő kampány az Egyesült Államokban. Az Ice Bucket Challenge kihívottjainak jeges vizet kellett a nyakukba borítani, hogy azután felszólítsanak másokat, hogy cselekedjenek hasonlóképpen vagy adakozzanak jótékony célra, vagy tegyék mindkettőt. A kezdeményezéshez csatlakozott Bill Gates és Mark Zuckerberg is, végül 115 millió dollár gyűlt össze a betegség kutatására.Az ezt követő időszak már kevésbé volt nemes: elözönlötték az internetet a vicces, értelmetlen, vagy kifejezetten veszélyes kihívásvideók, amelyekben a többnyire fiatalkorú szereplők teljesítik a meghatározott feladatot, ezt videóra veszik, majd feltöltik az internetre, és újabb kihívottakat neveznek meg.2018-ban már szinte kéthetente jelentek meg a sajtóban valós és rémhírek az elvetemültebbnél elvetemültebb kihívásokról. Erős kezdésnek számított a januárban megjelenő Tide Pot Challenge, amelyben mosószerkapszula-evés volt a teljesítendő feladat, ami miatt 39 fiatal került kórházba Amerikában. Ezután barátok rántottak fegyvert egymásra – ez szintén a tengerentúlon volt igazán népszerű, és a híradások szerint egy ember bele is halt, amikor véletlenül elsült a fegyver.Megint mások izzó főzőlapok simogatásával szereztek maradandó égési sérüléseket a lájkok mellé maguknak, de hasonlóan veszélyes – és kifejezett gusztustalan – kihívás volt a Condom-Snorting Challenge, amelynek során a nem túl okos vállalkozó kedvűek az orrukon keresztül óvszert szívtak fel, majd kihúzták azt a szájukon.A Balconing elnevezésű őrület azonban már több halálos áldozattal is járt. Ezeken a videókon látható fiatalok hotelek erkélyeiről, nagy magasságból ugrottak a medencébe – köztük egy magyar lány is, aki súlyosan megsérült. A jelenség olyan méreteket öltött, hogy Mallorcán válságtanácsot hívtak össze a hoteltulajdonosok és a helyi hatóságok.Ártalmatlannak indult a kanadai rapper, Drake In my Feelings című számáról elnevezett kihívás, amely egy influenszer instagramos posztjának hatására kezdett terjedni. A videóban a vlogger egy egyedi táncot talált ki a zenére, ami olyan népszerű lett, hogy júliusban még Will Smith is előadta a Lánchíd tetején – mindezt illegálisan tette, ami miatt sok vád érte.Ezek a táncvideók odáig „fejlődtek", hogy az emberek mozgó autókból ugráltak ki, hogy földet érésük után egyből folytassák a táncot. Legalábbis az elképzeléseik szerint, mert a valóságban rengeteg esés, súlyos sérülés, sőt gázolás is történt a feladat miatt.Will Smith a Lánchídon.De mi veszi rá a fiatalokat, hogy ilyen értelmetlenül tegyék ki magukat ekkora veszélyeknek? – tettük fel a kérdést dr. dr. Bernschütz Mária generációkutatónak, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (BME) egyetemi adjunktusának . – Őrültségek régen is voltak, a fiatalok mindig megpróbálták megmutatni egymásnak és az idősebbeknek, hogy ők bátrak, lázadnak, hogy ezzel elismerést váltsanak ki. Az ilyen kihívások teljesítésének oka lehet az önmegvalósítás és a valahova tartozni akarás érzése, de a figyelem- és szeretethiány is közrejátszhat. Mindehhez hozzájárul az is, hogy manapság túlságosan fontosak lettek az internetről érkező visszajelzések, a nézettség és a lájkok jelentik a fiatalok és már a felnőttek számára is az elismerést, a külső környezetnek való megfelelést, ami gyakran egyfajta függőséggé alakul – magyarázza a szakértő.A másik mozgatórugó a hírérték: ha elkezd terjedni egy extrém kihívás, akkor azt a média könnyen felkapja, függetlenül attól, hogy az valójában mennyire elterjedt.– A média nem az emberek hátának simogatásából él, hanem a hírértékből fakadó nézettségből. Egy olyan híradóra, amely gyerekeket fenyegető veszélyekről szól, sok szülő kapja fel a fejét. Sajnos nem ritka a pánikkeltés a témával kapcsolatban, ez azonban csak tovább generálja az őrületet, mert az érintett fiatalok is hasonló csapdába esnek: az ő céljuk szintén a nézettség.Mindenkinek jár 15 perc hírnév – szokás emlegetni, ez az idő azonban mára 15 másodpercre csökkent a felgyorsult világban a generációkutató szerint. – Korábban a feltűnéshez szükség volt egy televíziócsatornára vagy egy újságra, amelyeknél egyfajta kapuőrként szűrték a szerkesztők, hogy mi kerülhet be. Az internet világában azonban mindenki a saját önszabályozására lett ítélve – mondta dr. Bernschütz Mária.Egyre nehezebb kitűnni a közösségi médiába feltöltött hatalmas mennyiségű videó közül, ezért tűnnek fel időnként extrémebbnél extrémebb őrületek, amelyekről a szülőknek gyakran fogalmuk sincs: nehéz lépést tartani a gyors trendekkel. Ráadásul ha a kamasz testi épségét, méltóságát is feláldozza egy videóért, ami aztán kevés lájkot és nézettséget ér el, az nagy kudarcélmény számára. A sikerrel sem biztos, hogy jól jár: a vírusként terjedő videók akkor is elérhetők lesznek az interneten, ha azok később a szereplők számára már kínossá válnak – hívta fel a figyelmet a szakértő.Szerencsére a legnagyobb videómegosztó portálként ismert YouTube már felvette a harcot a veszélyes kihívásokat bemutató videókkal, és letiltja őket.A szakértő néhány tippet is ad a szülőknek, amelyek közül az első az: ne felülről ítélkezzenek, hanem próbálják megérteni és jól kezelni ezeket a jelenségeket.– Nehéz megérteni, hogy miért nem az ételosztás vagy más jótékonykodás válik trenddé. Ebben nagy felelőssége lenne az influenszereknek, de nagy részük szintén tizenéves, akárcsak a közönségük, akik követik őket. Épp ezért a digitális világban még fontosabbá válik a szülők szerepe a gyereknevelésben. Ehhez egyrészt példát kell mutatni az okoseszközök használatában, másrészt hosszú távra kell tervezni: nem mindegy, hogy milyen eszközt adunk egy hároméves gyerek kezébe, és hogy hogyan szabályozzuk gyerekkorában az internethasználatot. Ezeknek a lépéseknek évtizedek múlva lesz igazán jelentősége – mondta.Fontos, hogy a fiatalok átlássák, nem minden igaz, amit az influenszerek mondanak, és hogy a közösségi média nagy része kreált világ. Ne csak az eszközöket ismerjék, hanem a média gépezetének működését is. A kritikai érzéket kell erősíteni bennük, hogy meg tudják különböztetni, mi az, ami szórakoztató, és mi az, ami már túlmegy ezen, és ezt fel is merjék vállalni a korosztályuk előtt. De ami talán a legfontosabb a szakértő szerint: alternatívát kell a kezükbe adni, amivel lekötik magukat. Ilyen megoldás lehet a sport és a zene, vagy más hobbik.– Kutatásokkal tudjuk igazolni, hogy azoknak a gyerekeknek, fiataloknak, akik sportolnak, zenélnek, teljesen más a médiafogyasztásuk, mint akik nem teszik ezeket. Kevesebb idejük van netezni, más dolgokat tartanak értékesnek a médiában. Emellett észre kell venniük a szülőknek, ha a gyerekük önkifejezésre, figyelemre éhes. Ez változó mértékben, de minden gyerekben benne van, és meg is mutatkozik, amikor a családtagok előtt akar például énekelni vagy zenélni. Ha ez felerősödik benne, akkor adjunk neki lehetőséget az önkifejezésre, hogy ne a neten akarja ezt elsősorban megtenni – zárta dr. Bernschütz Mária.