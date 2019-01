Világsikerű tévé- és filmsorozatok érnek véget ebben az évben: kedvenc hőseinktől búcsúzunk 2019-ben

Végső csatákban mérettetnek meg

Zeigarnik-hatás. Az emberek a befejezetlen dolgokra könnyebben visszaemlékeznek, mint a befejezettekre. A hatást a tv-sorozatok forgatókönyveiben tudatosan használják a nézők érdeklődésének fenntartására.

Új kor köszönt Westerosra

A Jedik és rajongóik is elköszönnek

Űrt hagy a jó sorozat

Rocky is felakasztotta a kesztyűt



A nálunk januárban bemutatott Creed II-vel a legendás boxoló, Rocky Balboa is végleg szögre akasztotta a kesztyűjét. „Minden elmúlik, mindennek vége szakad egyszer. (...) Rocky sohasem fog meghalni, mivel bennetek tovább él" – fogalmazott a 73 éves Stallone, mikor bejelentette: nem lép többé a legendás Balboa szerepébe. A nálunk januárban bemutatott Creed II-vel a legendás boxoló, Rocky Balboa is végleg szögre akasztotta a kesztyűjét. „Minden elmúlik, mindennek vége szakad egyszer. (...) Rocky sohasem fog meghalni, mivel bennetek tovább él" – fogalmazott a 73 éves Stallone, mikor bejelentette: nem lép többé a legendás Balboa szerepébe.

Meghatározó lesz az idei év a film- és sorozatrajongóknak: olyan történetek érnek véget, amelyek több éve – a Star Wars esetében több évtizede – megkerülhetetlennek számítanak a populáris kultúrában.Az utolsó főcímek legördülése előtt azonban hőseinknek még egy mindent eldöntő csatában kell szembeszállniuk a gonosszal.A Marvel-univerzumban a 2008 óta megjelent első Vasember-film óta szövik a szuperhősök történetét egyenként és csapatban – összesen 21 részben –, hogy idén áprilisban a Bosszúállók 4. részében, a Végjátékban kiderüljön: mihez kezd Tony Stark, Hulk, a Fekete Özvegy, Amerika Kapitány, Thor és a többi hős azzal, hogy az előző rész végén Thanos a fél univerzumot hamuvá változtatta. A minden korábbi rekordot megdöntő, drámai filmelőzetes alapján (24 óra alatt 289 millióan látták világszerte) a hősöknek valóban minden erejükre szükségük lesz, hogy szabaduljanak a kilátástalannak tűnő helyzetükből.A történetfolyam lezárását a Marvel legendás megálmodója, a tavaly 95 éves korában elhunyt Stan Lee már nem élhette meg, de a hírek szerint néhány rövid jelenetben még szerepel majd a képregénypápa. Azt még nem lehet tudni biztosan, hogy kik búcsúznak a szuperhősök közül végleg, de már a Tony Starkot játszó Robert Downey Jr.-ról és az Amerika Kapitányt alakító Chris Evansről is felröppentek pletykák, hogy ez lesz az utolsó szuperhősös mozijuk.– A film tétje, hogy akik megmaradnak vagy visszatérnek, milyen változásokon mennek keresztül. A Végjáték után mindenféleképpen új időszámítás kezdődik a Marvel-moziverzumban, gyökeres átrendeződés várható –mondta Kovács Gellért filmkritikus.Az utolsó Bosszúállók premiere hazánkban április 25-én lesz, ami egy nappal korábbi időpont az amerikai bemutatóhoz képest.Nem kisebb a tét Westerosban sem: a George R. R. Martin nagy sikerű regénysorozata alapján felépített, lenyűgözően látványos hét évad gondosan, részletesen kidolgozott világának sorsa dől el a Trónok harca utolsó etapjában. Szintén áprilisban érkezik a 8. évad első része, amelyet mindössze 5 másik követ majd, így a nyár elejére várhatóan már be is fejeződik a történet.A 2011 óta futó sorozat nézettsége (az illegális letöltéseket is számítva) meghaladta a 100 millió főt, ami hatalmas rajongótábort jelent világszerte. – Szerintem leginkább azért nyerte meg magának azokat a nézőket is a sorozat, akik nem rajonganak a műfajért, mert remekül ötvözi a fantasyt és a hagyományos királydrámák középkori intrikáit, miközben nem kíméli a szereplőket, ezért a történet nagyjából mindvégig kiválóan megőrizte a kiszámíthatatlanságát – magyarázta a filmkritikus.Úgy tűnik: a Vastrónért folytatott – még korántsem befejezett – harc csak bemelegítés volt hőseink számára, mert ezúttal a mindent elpusztító gonoszt jelképező Mások elleni küzdelemhez mindenkire szükség lesz.Nem maradunk azonban teljesen Westeros nélkül a következő években: várhatóan 2020-ra kerül a tévéképernyőkre a Trónok harca előzménysorozata, de a mostani karakterektől, így többek közt Havas Johntól, Daenerys Targaryentől; Cersei, Jamie és Tyrion Lannistertől biztosan búcsúznunk kell.A Skywalker család történetének szálát is elvarrják idén decemberben a Star Wars 9. részében. Az utolsó Jedikben nemcsak a Mark Hamill által alakított Luke Skywalker, hanem a 2016 decemberében elhunyt Leia hercegnőt játszó Carrie Fisher is utoljára szerepel majd, amire a korábbi részekhez felvett, de nem használt jelenetek adnak majd lehetőséget.A régi nagy hősök közül Han Solo is meghalt Az ébredő Erőben, így Mark Hamill sem bánja, ha nem kell többé szerepelnie: – A régi bandának annyi. Nem tudnám már úgy élvezni a Star Wars világát, mint régebben – nyilatkozta a színész.Úgy tűnik, a messzi-messzi galaxisban is a fiatal hősöké lesz a teljes terep. Így például Daisy Ridley (Rey), John Boyega (Finn) és Oscar Isaac (Poe Dameron ) biztosan szerepel majd a már beharangozott, következő trilógiában. – Nagyon érdekes és fontos kérdés, hogy különválasztható-e a Star Wars a Skywalkerektől, és jelenleg senki sem tudja erre a pontos, kielégítő választ. Szerintem még a Disneynél is csak reménykednek abban, hogy a Skywalkerek nélkül is megmarad a sorozat mágnesessége – mondta a szakértő.Mindhárom kultikus sorozatra, filmes univerzumra reflektált az Agymenők című sorozat, amely a sikerek tekintetében nem, de a témájában kakukktojás a fentiekhez képest: nem fantasyként, hanem szitkomként hódította meg a világot a tudósokról szóló történet. – Remek karakterekkel van tele a sorozat, akiket akkor is lehet szeretni, ha már régen nem olyan viccesek, mint évadokkal ezelőtt, valamint maguk az igazi „kockák" is könnyedén azonosulhatnak velük. A rajongásaikkal legalábbis mindenképpen – vélekedik Kovács Gellért az Agymenők sikerének titkáról.A 12. évad végével idén szeptemberben el kell köszönnünk a többek között Trónok harca-, Marvel- és Csillagok háborúja-rajongó pasadena-i tudósoktól és a „szomszéd lánytól": Leonard, Penny, Sheldon, Amy, Howard, Bernadette és Rajesh története is véget ér – bár Az ifjú Sheldonban a címszereplőt játszó színész narrálja az eseményeket.A fent említett sorozatok, filmek óriási népszerűségnek örvendenek a mai napig, ennek ellenére fejezik be azokat.– Nagy önuralom kell ahhoz, hogy egy nagyon sikeres sorozatot minőségi szempontból időben befejezzenek, ez a legtöbbször nem is sikerül. De általában akkor kellene abbahagyni, amikor kifullad a sztori, és elfáradnak a karakterek – mondta a filmkritikus.A nagy hatású, számtalan téren újító erejű alkotások vége után joggal érezhetnek űrt majd a rajongók. – Az, hogy ezeknek vége, megemeli a lécet és helyet csinál más sorozatoknak, megkönnyíti az előretörésüket. Kérdés, mennyire tudnak élni ezzel a megüresedett térrel az alkotók. Recept nincs a sikerre, csak példák vannak, amelyeket érdemes követni. A legfontosabb a kreativitás, a gondolat és a mesélőkedv – összegezte a szakértő.Mély letargiába azért nem érdemes esni: az utóbbi időkben a sorozatok reneszánszukat élik, A-listás színészekkel a főszerepben és hatalmas költségvetésből valósítják meg őket. Filmek terén is erős évet várhatunk: érkezik a John Wick új része, a gyerekeknek Dumbo, Aladdin és a Jégvarázs, az új Marvel-univerzum részeként a Marvel Kapitány, és Pókember, de Tarantino kilencedik alkotását, a Volt egyszer egy Hollywoodot is idén mutatják be, akárcsak a Zombielandet vagy az Addams Family újragondolását és a Terminátor új részét. Unatkozni tehát biztosan nem fognak a mozirajongók.