Világsztár dömping a STRAND Fesztiválon!

A STRAND Fesztivál hat évvel ezelőtt, a MOL Nagyon Balaton program keretében indult útjára, és nőtte ki magát mára a Balaton Régió egyik legfontosabb fesztiváljává.„A MOL Nagyon Balaton mára Magyarország egyik legfontosabb turisztikai produktuma lett, amely 2018-ban egymilliónál is több vendéget vonzott a Balaton partjára. Ennek egyik legfiatalabb és legnépszerűbb eseménye a 2013-ban indult STRAND Fesztivál, amely a nyári szezon legvégén sok tízezer turistát vonz a Balatonra. A most bejelentett line-up alapján látható, hogy merre tart az esemény. A jövőre ötnapos STRAND Fesztiválra igazán aktuális, minőségi programmal, hazai- és világsztárok egész sorával várjuk a turistákat a Balaton egyik legszebb panorámájú strandján." – mondta el, főszervező.2019. -án indul a STRAND Fesztivál Zamárdiban, ahol ezen az estén lép majd színpadra a brit világsztár,. Aki volt már a koncertjén, az tudja, hogy az énekes mindig elképesztő energiával pörög a színpadon, amit a özönségére is átragaszt. a alkalmából természetesen a tűzijáté sem maradhat el, a szervező a Balaton legnagyobb show-ját ígérik. Az estét az ország kedvenc DJ párosa, a ’90-es és ’00-es évek zenéit játszózárja egy ünnepi show-val.Az ezt övető négy napban a STRAND Fesztiválon a legaktuálisabb világsztárok váltjá majd egymást. Kivétel nélkül olyanok, akik a világ slágerlistáinak főszereplői.Fellép a, akik 2019-ben a legfontosabb fesztiválokra kaptak meghívást, szerte a világon. Itt lesz az EDM műfaj leglátványosabb show-it felvonultató duója,. Először jön Magyarországra az angol énekesnő és dalszerző,, illetve a mostanában talán a legnagyobb slágereket jegyző, DJ és zenei producer.A nemzetközi sztárok mellett a hazai kedvencek sem maradhatnak ki s STRAND programjából: az első bejelentett nevek özött szerepel a, aés először kapott meghívásra STRANDra azis.A kedvezményes, „early bird" jegyek 9-ig kapható országszerte. A STRAND honlapján és a budapesti Akvárium Klubban bérletet vásárló ajándékot is kapnak.További információ és jegyek:A MOL Nagyon Balaton keretében a STRAND-dal egyszerre indult hat évvel ezelőtt a B.my.Lake fesztivál, amely 2019-ben visszatér Zamárdiba.„A B.my.Lake fesztivál a hazai paletta legfontosabb underground elektronikai fesztiválja. Már az induláskor célunk volt, hogy a B.my.Lake az elsőosztályú világsztár ínálaton túl a Balaton régiót is megismertesse hazai- és ülföldi turistá tízezreivel. Ennek jegyében vertünk már sátrat több strandon a Balaton örül, Balatonvilágostól, Keszthelyen át egészen Zamárdiig. 2019-ben visszatérünk Zamárdiba, ahol a korábbi, sikeres koncepciót övetve ét fesztivál zajlik majd egy helyen. Ha a főbejáraton balra indul a vendég, a STRANDra érkezik, ha jobbra, a B.my-Lake-re. Ezerrel dolgozunk azon, hogy azokat a nevekkel tudjuk megörvendeztetni a özönségüket, akiket a legtöbben várnak. Az első fellépőkkel és az early bird jegyekkel még decemberben jelentkezünk" – mondta el, a B.my.Lake főszervezője.