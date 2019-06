Világsztár lett Liszt Ferenc szépunokája

Liszt Ferencet imádták a nők és ő is rajongott a szebbik nemért. Kevesen tudják, hogy több mint harminc évvel fiatalabb tanítványától, Sofie Mentertől született egy gyereke, akinek egyik leszármazottja Michael Andreas a szépapjához hasonló tehetség a zongora mögött.A 17 éves virtuóz, hogy négyéves korában kezdett el egy kórusban énekelni, ám amikor először látta tanárát a zongora mögött, minden megváltozott.– Elkezdtem nyaggatni édesanyámat, hogy játszhassak én is, és már két-három lecke után jelezte a tanárom, hogy sokkal gyorsabban fejlődöm, mint a többi gyerek – meséli az első koncertjét hétévesen adó Mi­chael. – A barcelonai konzervatórium hat évét négy év alatt teljesítettem, és 2014 júniusában, 12 évesen én lettem a legfiatalabb diák, aki elvégezte az iskolát – folytatja a fiú, aki a zongorázás mel­­lett film- és elektronikus alapú zenéket is szerez, videóklipeket forgat, sőt énekel, és hegedűn is játszik.Häringer kilencéves korában elveszítette az édesapját, és a trauma miatt egy évre abbahagyta a zenélést, ám karrierje nem tört meg, azóta többek között megnyerte a Got Talent tehetségkutató spanyol kiadását, videóit pedig százezrek nézik meg az interneten. Az ifjú mű­vész híres rokonságáról is mesélt a Borsnak,