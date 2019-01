Vincze Lilla: erős dalokra adtam magas pontszámot

Nagyon erős dalokra adtam háromszor is kilenc pontot az első válogatón, de nálam alap, hogy mindenben keresem a jót. Pedagógusként ugyanúgy fontosnak érzem, hogy a fiataloknak sikerélményük legyen - mondta Vincze Lilla , A Dal 2019 zsűritagja az MTI-nek. A dalválasztó show szombaton folytatódik a második válogatóval."Ha nem vagyunk pozitívak, akkor a lelkeket nem tudjuk megerősíteni, a művészet pedig a lélek játéka. A Dal verseny nemcsak a dalokról szól, hanem az előadásmódról, a produkciókról is. Egészen más a számokat élőben hallani és látni, mint korábban, még az előzsűrizés során, amikor a hangfelvételeket megismerhettük" - hangsúlyozta a népszerű énekesnő, zenész, szövegíró, zenepedagógus-énektanár, aki idén először szerepel A Dal zsűrijében.Megjegyezte, hogy korábban már kipróbálta magát zsűritagként különböző televíziós tehetségkutatókon, így van rutinja. De - tette hozzá - ma is izgul, mert tisztában van azzal, mekkora felelősséggel jár ez a munka, és mennyire oda kell figyelnie arra, amit mond. Szerinte érzelmi és szakmai alapon együtt kell döntést hozniuk, sokszor egy pillanat határozza meg a dolgokat."Énekesként és énektanárként természetesen elsősorban azt nézem, ki milyen énekes, milyen a technikája. Figyelek a művészi előadásra, a karizmára, a szövegre és a hangszerelésre is - jelentette ki Vincze Lilla.Úgy vélte, vannak dalok, amelyek kitűnőek angolul és magyarul is, de előfordul, hogy magyar szöveggel egy zene nem működik. Az előadóművész szerint a hangképzésben ilyen szinten nehezebb magyarul énekelni, jobban kiderülnek a verselési hibák, prozódiailag az angol jobban adja magát. Hozzáfűzte: ennek ellenére nagyon örül annak, hogy egyre több a magyar nyelvű dal.Beszámolt arról, hogy bár az EMeRTon-díjas Napoleon Boulevard-ral 2010 óta már nem dolgoznak együtt, a régi dalokat, slágereket (amilyen például a Kérlek ne félj!; a Júlia nem akar a földön járni vagy a Szállj velem) ő viszi tovább Vincze Lilla és barátai néven. Van mit meríteni szólólemezeiből is. "A pop mellett ott vannak a templomi kamarakoncertek, az irodalmi estek, a versmegzenésítések. Szívesen készítenék a közeljövőben egy költői-irodalmi sanzonlemezt". Szólt arról, hogy továbbra is aktívan tanít saját Mélykék énekiskolájában, ahonnan a közel húsz éve alatt számos tehetség került ki, mások mellett Singh Viki vagy Tóth Attila.A Dal 2019 második válogatója szombaton 19 óra 30 perctől lesz látható a Duna Televízióban és a Duna World képernyőjén. Színpadra lép az Acoustic Planet (daluk címe: Nyári zápor), Diana (Little Bird), a Fatal Error (Kulcs), Gotthy (Csak 1 perc), Hajdu Klára (You're Gonna Rise), Heatlie Dávid (La Mama Hotel), a The Middletonz (Roses), a The Sign (Ő), Vavra Bence (Szótlanság) és a yesyes (Incomplete).A dalválasztó show zsűrijében Vincze Lilla mellett Both Miklós Fonogram- és Budai-díjas zeneszerző, népzenegyűjtő; Mező Misi, a Magna Cum Laude énekes-gitárosa és Nagy Feró, énekes, szövegíró, a Beatrice frontembere szerepel. A Dal 2019 két műsorvezetője Dallos Bogi és Fehérvári Gábor Alfréd, Freddie.