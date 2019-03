Virtuális kiállítást nyitott az interneten a költöző Néprajzi Múzeum

Egykori állandó tárlatát felidéző, virtuális kiállítással ünnepli alapításának 147. évfordulóját kedden a költözése miatt jelenleg zárva tartó Néprajzi Múzeum.A Néprajzi Múzeum napján az intézmény újonnan elérhető, népszerű és szakmai online tartalmakkal, digitális, letölthető kiadványokkal, régi leltárkönyvekkel és új virtuális tárlattal jelentkezik - közölte az MTI-vel hétfőn a múzeum.Mint a közlemény emlékeztet, a Néprajzi Múzeum minden évben felidézi Xántus János 1872. március 5-i igazgatóőrré történő kinevezését. Korábban a közönség ezen a napon színes programokon keresztül tekinthetett be a szakmai munka eredményeibe és kulisszatitkaiba. Jelenleg a nagyszabású költözés-előkészítési munkálatok töltik ki a hétköznapokat, ezért a Néprajzi Múzeum az ünnepi dátumhoz kapcsolódva online formában kínál újdonságokat.Az intézmény kedden mutatja be virtuális kiállításainak legújabb darabját. A Néprajzi Múzeum Kossuth téri épületével együtt búcsúzott a közönségtől A magyar nép hagyományos kultúrája című állandó kiállítás, amely kisebb-nagyobb változtatásokkal 24 esztendőn keresztül fogadta a látogatókat.A szakemberek célul tűzték ki, hogy a bezárás pillanatában látható kiállítást minél teljesebb módon örökítsék meg, tegyék továbbra is megismerhetővé. Ehhez a tárgyak, fotók, szövegek, filmek számbavétele és digitális feldolgozása mellett összegyűjtötték a kiállítással kapcsolatos, évtizedek során felhalmozott dokumentumokat: népszerű és tudományos szövegeket, kritikákat, videóinterjúkat. Tárlatvezetéseket rögzítettek az alkotókkal és interpretátorokkal, végigfotózták a tereket, virtuális séta készült a kiállítóterekben.Mindezekből állt össze az a sokrétegű anyag, amely mostantól újra hozzáférhetővé teszi a tárlatot ahonlapon - jelentette be a múzeum.Az elmúlt hónapokban több tízezer oldalnyi nyilvántartási dokumentum digitalizálására is sor került. A gyűjtemények legrégebbi, kézírásos gyarapodási naplói és leltárkönyvei mellett az Etnológiai Archívum fotó- és rajzgyűjteményének korai leltárkönyveiről is készült digitális másolat - közölték.A Néprajzi Múzeum a zárva tartás alatt is arra törekszik, hogy korszerű tudományos eredményeit minél szélesebb körben ismertté tegye. Ennek keretében folytatja az általa szerkesztett kiadványok digitális változatainak nyilvánossá tételét. A közelmúltban tovább gyarapodott a digitális könyvgyűjtemény: számos néprajzi könyvritkaság, A Néprajzi Múzeum Gyűjteményei című kötet és a Néprajzi Értesítő számai mellé felkerült a honlapra a Tabula könyvek további tizenöt kötete és kortárs jelenségek kutatásával foglalkozó MaDok-program sorozatának nyolc kötete is.Az egy évvel ezelőtt útra indított népszerű online sorozatok a jövőben is folytatódnak: a Néprajzi Múzeum költözésének érdekességeit bemutató filmes sorozatok, a Hónap műtárgya, a múzeumtörténeti szemelvények és a Xántus János másfél évszázaddal ezelőtt vezetett expedíciójának izgalmas részleteibe beavató írások rendszeresen jelentkeznek az intézmény honlapján és Facebook-oldalán is - közölte a Néprajzi Múzeum.