Visszatér a mikrofon mögé Boros Lajos

2015-ben indult a Rádió Bézs, ahová már akkor hívták a népszerű rádióst.– Öt éve hezitáltam, mert Vogával mindenféle más terveink voltak, és természetesen most is csináljuk a saját netes rádiónkat. Fodor János, a Bézs főszerkesztője nemrégiben újra előállt a közös munka ötletével: öt próbaadást vállaltam, a harmadik után egymás tenyerébe csaptunk, hogy a hét első napjának reggelén enyém egy óra a hallgatókkal – mesélte büszkén a Blikknek Boros Lajos.Most viszont elvállalta, és boldog, hogy újra egy tapasztalt szakemberekből álló csapat tagja lett. Többek között Bánó András (69), Bayer Ilona (69), Szegvári Katalin (71), Benda László (67), Galkó Balázs (69) és B. Tóth László (72) mellett már Boros képe is látható a rádió hivatalos weboldalán, így biztos, hogy hosszú távon terveznek vele.