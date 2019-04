Víz alatti filmstúdió nyílt Belgiumban - Videó

A LITES stúdió lehetővé teszi, hogy biztonságos körülmények között, csúcstechnikával lehessen olyan filmeket forgatni, amelyek a tengeren játszódnak.A stúdió felszerelését elsőként Joachim Helden próbálta ki, aki ott forgatja Breaking Surface című tengeri túlélőfilmjét. A produkcióhoz az Északi-sarkon vett fel viharjeleneteket, de az ki volt zárva, hogy a színészeket és a stábot a fagyos vízen filmezze. Kapóra jött a rendezőnek a több mint 9 méter mély medencében kialakított különleges víz alatti stúdió."Nagyon várom, hogy majd egyszer visszajöhessek és egy új filmmel a többi lehetőséget is kipróbáljam" - mondta a rendező.A stúdió nemcsak kitűnő technikai felszereltséggel rendelkezik, de a színészek és a filmesek felkészítését is vállalják - mondta el Karen Jensen, a stúdió társalapítója. Hozzáfűzte, hogy producerek és filmesek keresik meg olyan filmekkel, amelyeket eddig nem tudtak leforgatni, mivel túl veszélyes lett volna, a stúdióban azonban biztonságosan megvalósíthatóak.A vízi stúdió szélgéppel és hullámgéppel is fel van szerelve, s emellett két szárazföldi stúdió is a filmesek rendelkezésére áll.