Vloggerek segítik a gyerekek biztonságosabb netezését

Az Internet Hotline-ról



A 2011 óta működő Internet Hotline (IH) az NMHH jogsegélyszolgálata, amely internetes jogsérelmek orvoslásában segít a bejelentőknek. Az ügyintézés nem hatósági eljárás, az IH levélben kéri fel a jogsértő tartalmak eltávolítására a tartalom- vagy tárhelyszolgáltatókat. A hotline-hoz 2011 óta több mint négyezer bejelentés érkezett. A szolgálat weboldala 2017-ben megújult, reszponzív felületén mobileszközről is könnyen lehet bejelentést tenni. Az Internet Hotline nem gyűjt adatokat a bejelentőiről, akár névtelenül is segítséget kérhet bárki a bejelentő felületen vagy e-mailben.

Idén folytatódik a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) tavaly indított, az Internet Hotline jogsegélyszolgálatot népszerűsítő kampánya. Külön weboldalt hoztak létre, amely pontos útmutatókkal segíti azokat, akik jogsértő tartalmakkal találkoznak a legnépszerűbb közösségi felületeken. Az oldalon kedvelt vloggerek saját tapasztalataik alapján mesélnek az online, főként közösségi felületek veszélyeiről, és nem csak tanácsokkal, de egy kvízjátékban jó válaszokért cserébe egyedi fejlesztésű telefontokkal is várják az érdeklődőket. Visszatérnek a tavalyi kampány emoji üzenetei is, hogy egyszerű képi nyelven emlékeztessenek a legfontosabb online viselkedési szabályokra.Új microsite kelt életre ezen a héten az nmmh.hu/para címen a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Internet Hotline jogsegély-szolgálatának gondozásában, hogy gyakorlati tanácsokat adjon gyermekeknek és szüleiknek arról, mit tehetnek, ha internetes megfélemlítést tapasztalnak, ha valaki jogszerűtlenül osztott meg róluk bármilyen formátumú tartalmat, ha erőszakos anyagokkal találkoznak vagy valaki visszaél a személyes adataikkal. Az oldal lépésről lépésre, illusztrációkkal mutatja be azokat a jelentési lehetőségeket, amelyekkel a gyerekek a legnépszerűbb közösségi felületeken - a Facebookon, a YouTube-on, az Instagramon, a Snapchaten, a Twitteren és a Viberen - megvédhetik magukat; ahogyan törölhetnek, jelenthetnek egy-egy parás bejegyzést, fényképet, videót, vagy letilthatnak egy zaklató felhasználót.A microsite népszerűsítéséhez három népszerű vlogger is csatlakozott. Barbi, Maris és Dani saját tapasztalataik alapján mesélnek a személyes adatok védelméről, a biztonsági beállítások jelentőségéről és persze a népszerűség árnyoldalairól is. Az online bántás, gyűlölködés és a visszaélések őket sem kerülték el, így arról is őszintén beszámolnak, milyen önvédelmi hibákat követtek el online, és gyakorlati tanácsokat is adnak a tudatosabb nethasználathoz. Mindhármuk videóját kvízjáték is kiegészíti, ahol a vlogger saját tervezésű telefontokjaiért játszhatnak az oldal látogatói. A csak itt elérhető, ingyenes tokok külső oldala az adott influencerre jellemző grafikát hordozza, belső felületük pedig egy bátorító üzenetet rejt, valamint a legfontosabb elérhetőségeket, ahová online sérelem esetén érdemes fordulni – köztük az NMHH Internet Hotline bejelentőfelületének linkjét.A kampány hirdetési felületein ismét emojikat hív segítségül, hogy az online világ veszélyeit tudatosítsa a 11-16 éves célcsoportban, és az nmhh.hu/para oldalra terelje az érdeklődőket.az online megfélemlítésre, az adathalászatra, a személyes adatokkal való visszaélésekre és a hozzájárulás nélkül közzétett, megosztott tartalmakra.A malac- és a padlizsánemojik a tavalyi példákhoz hasonlóan kétféle szövegkörnyezetben mutatják ugyanazt az emotikont: az egyikben ártatlan, a másikban bántó jelentésben. Könnyű átlépni a kettőt elválasztó határt, ezért minden online szereplőnek érdemes arra törekednie, hogy tisztában legyen cselekedeteinek etikai vagy akár jogi vonzataival.A bankkártya- és a szelfi-emojik még ennél is közvetlenebb módon fogalmazzák meg üzenetüket: személyes adatainkkal és mások ránk bízott tartalmaival – például képeivel és videóival – is mindig körültekintően kell bánni. A közösségi felületen, de a kizárólag velünk megosztott tartalmak ugyanis nem tartoznak harmadik személyre – legyen szó képről, hangfelvételről, levelezésről, chatelésről, videóról. Az ábrázolt személy hozzájárulása nélkül senkivel nem oszthatók meg az ilyen személyes tartalmak.A kreatívokat online, a legnépszerűbb közösségi felületeken, valamint közterületen lehet majd látni február közepéig. A koncepció, a microsite felépítése, tartalmai és az emojis kreatívok ezúttal is a Mito munkáját dicsérik.