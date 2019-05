Whitney Houston turné van készülőben - A 7 éve halott énekesnő hologramként jelenik meg a színpadon

Whitney Houston az egyik legfontosabb énekesnő, aki valaha köztünk élt. Olyan sok zenészre volt nagy hatással műfajtól és kortól függetlenül. Óriási megtiszteltetés, hogy a családja ránk bízta, hogy gondozzuk az örökségét

Whitney Houston sógornője, Pat Houston hétfőn bejelentette, már zajlanak annak a koncertkörútnak előkészületei, amivel a 2012-ben elhunyt énekesnő munkássága előtt róják le a tiszteletüket. A turnén az énekesnő is színpadra lép egy hologramos technológiának köszönhetően - írja a CNN cikke alapján az Index Az An Evening With Whitney: The Whitney Houston Hologram Tour 2020 elején indul majd útjára, és a turnét ugyanaz a cég bonyolítja majd, ami hologramként hozta vissza a szintén tragikus körülmények között elhunyt Amy Winehouse-t.- nyilatkozta a Base Entertainment és Base Hologram elnöke, Brian Becker.Pat Houston elmondta, hogy a turné mellett a tervek között szerepel egy musical és egy új album is. Utóbbin olyan számok szerepelnek majd, amik nem kerültek fel az énekesnő első, 1985-ös lemezére.