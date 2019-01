Zergét ástak ki a hóból osztrák vasutasok - videó, fotók

Fotók: MTI

Egy szarva hegyéig betemetett zergét ástak ki a hóból osztrák vasutasok, az erről készült videót már több mint 955 ezren nézték meg és közel tízezerszer osztották meg az ÖBB vasúttársaság Facebook-oldalán.Az állatot egy hóeltakarítást végző vasúti jármű temette be kedden a sínekről félresöpört hóval az Ausztria középső részén fekvő Gesäuse Nemzeti Parkban. A kotrómozdony vezetőjét kísérő és a vasúti pálya két oldalát figyelő munkások észrevették, hogy az oldalra kotort hóval "valamit" betemettek. A hókotró megállt, a két munkás sietve leszállt és lapáttal kiásta a hóból a zergét, amelynek csak a szarva hegye látszott ki, az is alig.A hó alól kiásott, sértetlen állat sietve odébbállt és eltűnt a hegyoldalban.Mint a vasúttársaság közölte, 50-80 centiméteres havat takarítottak el a forgalom elől lezárt pályaszakaszon, amikor az eset történt. A vasúti hókotró csak mintegy 30 kilométer/óra sebességgel halad, ám így is hamar óriási mennyiségű hótömeg zúdul a vasúti pálya mellé. A hó alatt rekedt zerge a mozdony erőteljes hangjelzése ellenére sem tudott időben elmenekülni.A kommentelők dicsérték a vasutasokat, amiért megmentették az állatot.