2 milliós csekket kapott Szilágyi István özvegye

A színész özvegyét sorra találják meg az évek alatt felhalmozott adósságok követelői.

A Szilágyi család már a tragédia előtt sem volt könnyű helyzetben, de a színész meggyilkolása óta Joli néni feje fölött összecsaptak a hullámok – írja a Ripost.

A közműcégek és a különböző behajtók és végrehajtók mintha vérszemet kaptak volna. Joli néni láthatóan nincs is tisztában azzal, hogy gyakorlatilag mindenkinek tartozik, akinek csak lehet. Legutóbb egy 430 ezer forintos közüzemi számlatartozásról kapott értesítést, amivel egyidejűleg érkezett egy 60 ezres NAV-elmaradás is. Az idős asszony már akkor sokkot kapott az óriási összeget látva, de most még nagyobb bajba került.

A korábbi tartozás rendezésében a segítők akcióba lendültek és egy Facebook-csoport tagjai összegyűjtöttek közel 180 ezer forintot az özvegynek, illetve jelentkezett egy család, aki elutalta az adóhatóságnak a követelt összeget. A dolgok ennek ellenére sem fordultak jobbra, hiszen az özvegy segítője, Baricz Dezső a Baptista Szeretetszolgálat munkatársa, a napokban egy több mint 2 millió forintról kiállított számlalevelet vett ki a postaládából.

Ez az összeg gyakorlatilag kifizethetetlen Joli néni számára, hiszen a nyugdíjának felét már így is elviszik a házra felvett 30 milliós hiteltartozás törlesztésére. A horribilis összegű számla részletezőjéből kiderült: a vízművek, a csatornázási művek és az egyik behajtócég is több százezer forintot követel az özvegyen, melyek összege meghaladja a 2 millió forintot.

A levél tanúsága szerint

2016 óta egyetlen, az özvegy nevén lévő közműszolgáltatás után sem fizettek egy fillért sem.

Ráadásul az előzetesben lévő fia, Péter nevére is folyamatosan érkeznek a fizetnivalók. Úgy tudni, a férfi több cégnek is megengedte, hogy székhelyként használják az ingatlant, ami még több bonyodalmat okoz az egyébként is nehéz helyzetben.

„Fogalmam sincs, mi történik itt… Dezső csak bontja és bontja a folyamatosan érkező számlaleveleket. Én azt gondoltam, hogy a fiam, Péter mindent kézben tartott, de ezek szerint tévedtem. Elképzelni sem tudom, mihez kezdjek ezekkel a csekkekkel!”

– mondta a lapnak elkeseredetten Szilágyi István özvegye.

A szeretetszolgálat munkatársa arról beszélt a Ripostnak, hogy mindent megpróbál megtenni, hogy rendbe tegye az özvegy anyagi helyzetét, de kilátástalannak látja a dolgot.

„Hihetetlen az a káosz, ami Jolika néni körül uralkodik! Napról napra elkeserítőbb a helyzet… Gyakorlatilag folyamatosan egyeztetek a behajtókkal, a közművekkel és a bankkal, de amint betömnénk egy lyukat, azonnal egy új keletkezik a helyére, ami sokkal nagyobb. Mindent elkövetek, de még az is nehéz, hogy egyáltalán tisztán lássak” – tárta szét a karját Baricz Dezső.