A Bagossy, a Follow the Flow és Horváth Tamás is fellép

Hét évvel ezelőtt hívta életre a VOLT Produkció a MOL Nagyon Balaton rendezvénysorozatot, hogy segítsen a Balaton régió megítélésének erősítésében és a turizmus fejlesztésében.

A kínálatban minden bizonnyal a kompkoncertek nyújtják a legkülönlegesebb élményt: a Balaton két partjáról, Tihanyból és Szántódról is elindul a Bahart egy-egy kompja, majd a naplementében a tó közepén összecsatlakoznak, hogy kezdetét vehesse a koncert – írja a LikeBalaton.

Mindent a Follow the Flow kompkoncertjéről itt!

A MOL Nagyon Balaton programsorozat kínálatában minden bizonnyal a kompkoncertek nyújtják a legkülönlegesebb élményt. A Balaton két partjáról, Tihanyból és Szántódról is elindul egy-egy komp, majd a naplementében a tó közepén összecsatlakoznak és kezdetét veheti a koncert. Az elmúlt évek során számos hazai kedvenc lépett már színpadra, csak hogy párat említsünk: Rúzsa Magdi, Majka, a Halott Pénz, a Tankcsapda vagy a Quimby, de nemzetközi frontról a Stereo MC’s is tiszteletét tette már.

Itt olvashattok a tavalyi kompkoncertekről!

Rúzsa Magdi tavalyi kompkoncertjébe tekinthettek bele az alábbi videóban:

További részletek a Bagossy Brothers Company kompkoncertjével kapcsolatban itt találhatóak.

A kompkoncertek nyújtotta élmény olyannyira népszerű, hogy most már évek óta teltházzal futnak ki a Bahart hajói. 2020-ban ismét lesz lehetőség átélni a balatoni koncertek nyújtotta élményt, hiszen már biztosan fellép június 19-én a Bagossy Brothers Company, szeptember 4-én Horváth Tamás, szeptember 5-én pedig a Follow the Flow, de további nevek is várhatók még a következő nyárra. Jegyek már kaphatók, tökéletes ajándék lehet a fa alá!

Mindent megtudhatsz Horváth Tamás kompkoncertjéről, ha itt keresgélsz.