A jövő héten zárja szokatlan szezonját a Budapest Park

Jövőre pedig jubileumot ünnepel az ország legnagyobb koncerthelyszíne.

A járvány sújtotta idei szezont rengeteg újratervezés jellemezte. A Budapest Park azonban semmiképp sem szerette volna élőzene nélkül hagyni látogatóit, ezért igyekeztek a helyzetből a maximumot kihozni, ezt pedig remekül prezentálja az utolsó másfél hét színes programkavalkádja is. Ezzel párhuzamosan már idejekorán

megkezdődtek a 2021-es, jubileumi, 10. évad előkészületei, amelyben rengeteg nagy durranás várható.

Rengeteg váratlan, a normális működéstől teljesen eltérő helyzethez kellett idén alkalmazkodnia a Budapest Parknak: kinyitottak teraszként (ParkKert), kisszínpadot építettek a klubkoncert hangulatért, ám sokáig hittek abban, hogy augusztus 15-én a korlátozások tovább enyhülnek, és végre teljes pompájában láthatjuk újra a helyet. A nagyszínpad azonban sajnos idén üres maradt. Amellett, hogy rengeteg újratervezést eredményezett a döntés, az 500 fős korlát hatalmas anyagi terhet is rótt a helyszínre, amely így

kapacitásának kevesebb mint 4%-át tudta kihasználni a koncertek során.

A Budapest Park működésének alapjául a nagykoncertek szolgálnak, erre van berendezkedve, egy esemény nagyjából 5-6000 főnél válik a nagyszínpadon rentábilissá, valamint a szezonban átlagosan 500 ember dolgozik a Park megfelelő színvonalú működéséért.

Összehasonlításképp

a tavalyi közel 600.000 látogató helyett idén összesen alig több mint 70.000 koncert, afterbuli vagy az ingyenes ParkKert vendéget prognosztizálnak,

jegyárbevételük pedig a tavalyinak kevesebb mint 5 %-a lesz, míg teljes árbevételük az előző évhez képest 92 %-kal csökkent.

A lehetőségekhez alkalmazkodva kisszínpadukat tovább bővítették, hogy nagyobb technikai igényű zenekaroknak is lehetőséget tudjanak biztosítani, így exkluzív klubkoncertet adott például a Punnany Massif, a Vad Fruttik, a Margaret Island, a 30Y, Caramel, a Bohemian Betyars vagy éppen az Irie Maffia. Az utolsó hetekre is jutott izgalom, hiszen a szeptember 21-től érvényben lévő rendelet értelmében 23 óráig lehetnek csak nyitva.

Október 4-ig ugyanis még szinte minden napra akad egy kis élőzenei élmény, a paletta legszélesebb skálájáról válogatva – szeptember 25-én az Esti Kornél egy kis melankóliával, 27-én a Punnany Massif egy tőlük szokatlanul közvetlen házibuli-hangulattal, 29-én a Pál Utcai Fiúk legendás alter-slágerekkel, 30-án a Péterfy Bori & Love Band új számokkal, október 1-jén Lovasi András és zenésztársai Lovasi, Kispál és a Borz, és Kiscsillag dalokkal várják a közönséget, a szezont pedig igazi zúzással, a hazai rock örök zászlóshajójának számító Tankcsapda tripla-koncertjével zárják. A visszaszámlálás tehát elkezdődött: mindössze 10 napunk maradt, hogy a szabad ég alatt olyan zenekarokat lássunk testközelből, akik egyébként az ország legnagyobb színpadait szokták megtölteni.

A zenei programok mellett idén is teret engedtek más művészeti ágaknak is, így például először köszönhették a fedélzeten a Mai Manó Házat, de a CAPA Központ is visszatért egy kiállítással, amihez két program is kapcsolódott Adorjáni Bálint színész és Szőke Barna, a The Qualitons gitárosának prezentálásában. A Margó Irodalmi Fesztivál is különlegességekkel készül(t): Valuska László és Ott Anna a Margó olvasásnépszerűsítő sorozatában a koncertek előtt beszélgetett a Margaret Islanddel, a Carson Comával, 25-én az Esti Kornéllal, 30-án pedig Péterfy Borival zárják a sort. Nemrégiben pedig Simon Márton a Dalok a magasföldszintről című verseskötetéből olvasott fel, miközben Táborszky Bence trombitán kísérte.

A kilencedik szezon tehát igencsak keserédesnek bizonyult, de a Park stáb kreativitásának, kitartásának és innovatív hozzáállásának köszönhetően a maximumot hozták ki az évből, miközben gőzerővel dolgoztak már a jövő évi, jubileumi, tizedik évadon, amelyben

már most olyan világsztárok várhatóak, mint a Gogol Bordello, a Deftones, LP, a Nick Mason’s Saucerful Of Secrets, a 5 Seconds of Summer, a Billy Talent, a Morcheeba, Tash Sultana, a Black Veil Brides vagy a Pixies.

De a szervezők további ínyencségeket ígérnek mind nemzetközi, mind hazai fronton. Öröm az ürömben, hogy eddig példátlan módon

a jövő évi programból már 54 koncertet bejelentettek, és nagyjából a teljes program 85%-a már készen áll.

Október 4-ig tehát majdnem minden nap exkluzív klubkoncertekkel várják a zenerajongókat, és bíznak benne, hogy a jubileumi szezont már normális kerékvágásban ünnepelhetik majd a közönséggel.

Borítókép: a Margaret Island zenél a Park kisszínpadán