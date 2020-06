Balázs Fecó megszegte a fogadalmát

A sztár korábban azt mondta, az sem elképzelhetetlen, hogy tízcentis szakállal láthatják majd, ám tegnap kiderült: a szőr már a múlté.

Áprilisban még úgy tűnt, hogy Balázs Fecó augusztusra nagy szakállú férfi lesz. Az énekes a koronavírus ellen tiltakozott az arcszőrzettel, ám kénytelen volt megszegni a fogadalmát – írja a Borsonline.

A közel öt évtizede csupasz arccal fellépő legenda szinte sokkolta a rajongóit, amikor bejelentette: ő a következő koncertjén szakállal fog fellépni, ezzel is érzékeltetve, hogy hónapok óta nem tudott színpadra állni a járványhelyzet miatt. A sztár korábban azt mondta a Borsnak, az sem elképzelhetetlen, hogy tízcentis szakállal láthatjuk, ám tegnap kiderült: a szőr már a múlté.

Tudom, megfogadtam, hogy addig növesztem, amíg nem lépek fel újra, de nagyon szúrt és viszketett már és kezelhetetlen volt, ezért fogtam a borotvát és megszabadultam tőle. A családomnak és a barátaimnak amúgy is szokatlan volt és nem igazán szerették, persze elfogadták ezt a fajta tiltakozásomat a kialakult helyzet miatt.

Így szokott meg a közönség, persze a következő koncertig ez még változhat – utalt arra Fecó, hogy bizony még mindig nagyon képlékeny, mikor és hogy léphet fel a koronavírus miatti változások miatt.

Most úgy néz ki, hogy az első időpontom augusztus 21-én lesz a Tabánban, ha minden a tervek szerint marad. Látom már a fényt az alagút végén, de még türelmesen várok. Látom, hogy már kezd valamennyire visszatérni az élet, de én a korom és szívbetegségem miatt továbbra is az otthonom foglya vagyok, nem megyek sehova és nem is nagyon találkozom senkivel – fűzte hozzá a most már újra csupasz legenda.

Borítókép: Balázs Fecó (Balázs Ferenc) énekes Sárosi Katalin táncdalénekes és Zsoldos Imre trombitaművész emlékestjén, amelyet a Szerelem története címmel tartottak a 22. Zsidó Kulturális Fesztiválon a Dohány utcai Zsinagógában 2019. szeptember 4-én.