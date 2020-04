Halálközeli élménye változtatta meg Oszter Alexandra életét

Kétségbeesés és pánikhangulat helyett Oszter Alexandra nagyon higgadtan és rendkívüli nyugalommal kezeli a koronavírus miatt kialakult helyzetet. A párjával, Popovics Tamással és a kisfiával, a harmadik osztályos Axelo Hunorral együtt tanulnak, naponta főz a családra, és még arra is jutott ideje, hogy húsvétra tojásokat fessen – írja a Hot! sztármagazin nyomán a Vasárnap Reggel legutóbbi száma.

– Mivel az összes színházi előadásomat lemondták, most hasznomra válik, hogy elvégeztem a képzőművészeti egyetemet. Megrendelésre húsvéti tojásokat festek, de portrék készítését is szívesen vállalom. Emellett az élsportoló párommal kitaláltuk, hogy közösen indítunk egy edzésprogramot, és videóra is rögzítjük. Én leszek az alany, akin a különböző tartamú és nehézségű gyakorlatokat bemutatjuk, a kész videókat pedig meg lehet majd rendelni – magyarázta lelkesen Alexandra.

Ez a végtelen optimizmus és pozitív életszemlélet nem volt mindig jellemző a színésznőre. Csak a húszas éveiben alakult ki nála ez a gondolkodásmód, amely egy majdnem tragédiába torkolló, halálközeli élményből fakad.

– Huszonnégy éves voltam, amikor 41 fokos lázzal kórházba szállítottak. Először idegösszeomlással kezeltek, és beraktak a zárt osztályra. Ám másnap kiderült, hogy valójában agyhártyagyulladásom van, és két hétig feküdtem az intenzív osztályon, félkómás állapotban. Miközben napokig élet-halál közt voltam, csak arra tudtam gondolni, hogy milyen jó lenne még egyszer hallani az eső kopogását az ablakon, vagy látni az eget. Miután felgyógyultam, átértékeltem az életem, más szemüvegen át kezdtem látni a világot. Persze nem egyik napról a másikra történt mindez, de miután anya lettem, ez az érzés még jobban felerősödött. Közel voltam a halálhoz, és bár rossz élmény volt, mégis hálás vagyok a sorsnak, hogy átélhettem. Ezáltal sokkal jobban értékelem az életemet, és megbecsülöm azt, amim van: szerető családom, egészségesek vagyunk, van munkám, amit szeretek, és rendben vagyok önmagammal. Tudom, ki vagyok és mit szeretnék elérni az életben, miközben nincsenek nagy vágyaim, boldog vagyok abban, amiben most élek. Bár terveztünk esküvőt, a párommal együtt mindketten úgy gondoljunk, hogy a körülmények miatt most nem ez a legfontosabb az életünkben – szögezte le Alexandra.

Borítókép: Oszter Alexandra színésznő mesél édesapjáról, Oszter Sándor színészről a Hogy volt!? című tv-műsor felvételén, az MTVA Kunigunda utcai gyártóbázisának 3-as stúdiójában

2015. május 27-én