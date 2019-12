Kiss Ramóna: a szülés után óhatatlanul megváltozott az alakom

Rengeteg nő küzd azért, hogy visszanyerje a várandósság előtti alakját. A műsorvezető sincs ezzel másképp, bár nem sietteti görcsösen.

Nehéz elhinni, hogy Kiss Ramóna tíz hónappal ezelőtt szült, olyan remek formában van. Ám ő azt mondja, nem minden az, aminek látszik – írja a Hot! sztármagazin nyomán a Vasárnap Reggel legutóbbi száma.

„Összesen húsz kilót híztam a várandósságom alatt. A kórházból már tíz kilóval könnyebben távoztam, és az elmúlt időszakban lement még öt kiló. Bárhogy számolunk, az eredeti súlyomhoz képest maradt még rajtam felesleg. Hogy ez másoknak nem annyira szembetűnő, az egyrészt annak köszönhető, hogy ez az öt kiló plusz eloszlik a testemen, másrészt remekül palástolom az öltözködéssel”

– kezdte az X-Faktor háziasszonya.

Szülés után is bomba formában Nyári Diát sokáig az inzulinrezisztencia gátolta abban, hogy lefogyjon, azonban amióta konzultált egy dietetikussal, és követi a rá szabott étrendet, tíz kilótól szabadult meg. Nagy Adri tavaly novemberben szült, de idén nyáron már bikiniben napozott a tengerparton.

Az édesanya elfogadta, hogy megváltozott a teste, de próbál fitt maradni.

„A szülés óta csak párszor voltam edzőteremben. Voltak próbálkozásaim, de többnyire addig jutottam, hogy bepakoltam a sporttáskámba. Minden pillanatot kihasználunk, hogy együtt legyen a család, és ilyenkor nagyon nehéz elindulni. Ráadásul a férjem is megjegyezte viccesen, hogy inkább a vasárnapi pipihús legyen ropogós, mint én” – kacagott Rami. – „Az alakom a szülés után óhatatlanul megváltozott. De ez az a fajta változás, amit én és a férjem is szeretünk. Legalábbis most még… Idővel muszáj lesz megerőltetnem magam a sport terén, nemcsak az alakom, hanem az egészségem miatt is.”

A fiatal anyukát leginkább a térde felett és a hasán lévő zsírpárnák zavarják, amire a férje és a szerettei csak ingatják a fejüket.

Szerintük minden felesleg csak Rami fejében létezik.

„Néha döbbenten, de inkább kicsit irigykedve állok azon nők előtt, akiknek a pár hetes vagy pár hónapos babájuk mellett van idejük és energiájuk azon dolgozni, hogy visszanyerjék az alakjukat. Viszont eszem ágában nincs panaszkodni, hiszen jó géneket örököltem a szüleimtől. Öt kilótól könnyebb lesz megszabadulni, mint tizenöttől. És a kis hurkáimmal együtt vagyok anyuka, ami pedig a legcsodálatosabb dolog a világon.”

Rami a közösségi oldalain szándékosan nem csak tökéletesen beállított képet posztol.

Szeretné, ha a követői – akik nagyrészt anyukák – látnák smink nélkül, kialvatlanul, sőt akár büfis pólóban is.

„Hazudnék, ha azt mondanám, hogy nem élvezem, ha az X-Faktor élő show-jára hercegnőt csinál belőlem a stáb. De ez egy kivételes eset; a hétköznapokban nem így nézek ki. Szeretem a kényelmes, bő darabokat és azt, hogy nincs rajtam smink. Én egy tornacipős lány vagyok, pláne amióta gyerekem van. Szerencsére a férjem pont ezt a stílust szereti. Noé mellett a praktikusságra törekszem nemcsak az öltözködésben, hanem az élet összes területén” – tette hozzá a színésznő, aki ma már azt is kétszer meggondolja, hogy milyen szerepre mond igent.

„Ha most jönne egy színházi darab, ahol a karakteremnek lengébb öltözékben kellene megjelennie a színpadon, nem vállalnám. Határozottan érzem, hogy a korral, az anyasággal változom, ami természetesen hatással van a szakmai életemre is.”

Kiáll egy jó ügyért Rami támogatja a Veni Vidi Vici Alapítványt, amelynek első számú célja a halmozottan sérült gyermekek oktatása iskolai keretek között. – Édesanyaként nem volt kérdés, hogy segítem, népszerűsítem az alapítvány munkáját. Olyan gyerekek támogatásáról van szó, akik bár mások, mint a társaik, ugyanolyan vágyaik, álmaik vannak. Azon dolgozunk, hogy el is érhessék azokat.

Borítókép: Kiss Ramóna