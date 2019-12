Koncertek sora várja a rajongókat karácsonytól újévig

Mások mellett Fenyő Miklós, a Muzsikás, a Zagar, a Péterfy Bori & Love Band, a Csík Zenekar és Demjén Ferenc is koncertet ad az év utolsó napjaiban Budapesten.

December 25-én az idén 50 éves Kaláka együttes zenél a Marczibányi Téri Művelődési Központban, a Zorall a Barba Negra Music Clubban karácsonyozik. Másnap, 26-án Hobo-karácsony lesz a Barba Negrában, a Parno Graszt az Akvárium Klubban, az Oláh Kálmán Quartet a Budapest Jazz Clubban (BJC) játszik, a Robotban Lemmy-emlékestet tartanak, az Ellátóházban a Zuboly zenél, a Trip hajón Cseh Tamás dalai szólnak a Vodku fiaitól. A 30Y 26-án és 27-én is koncertet ad az A38 állóhajón.

December 27-én lesz Fenyő Miklós hagyományos évzáró koncertje, a Fenyő-ünnep a Sportarénában,

a Barba Negrában Mobilmánia-karácsony lesz, a Trafóban az Ivan & The Parazol, a Robotban a Mátyás Attila Band, a BJC-ben az Idegenlégió (Balla-Gayer-Szandai-Juhász) zenél, a MOMKultban a Triász, a Fonó Budai Zeneházban Mohammad Reza Mortazani, a Kerekes Band és a Zoord lép fel. Gájer Bálint az Orfeum Clubban énekel, a Barabás Lőrinc Quartet az Akváriumban zenél, Sub Bass Monster az Ellátóházban. Az Instant-Fogasban a Hősök tart évzárót, a Dürer Kertben WinterSun-koncertek lesznek több előadóval, Vörös István az Újpesti Rendezvénytérben (UP), Molnár Tamás a Trip hajón lép fel. Tripla esttel zárja az évet a Follow The Flow: a zenekar 28-29-30-án is játszik az Akvárium Klubban.

A Csík Zenekar hagyományosan december 28-án ünnepel a Budapest Kongresszusi Központban (BKK), idén dupla koncerttel.

Aznap (és másnap, 29-én is) lép fel az Elefánt az A38-on, a Muzsikás a Müpában, az Anna and the Barbies a Barba Negrában, új lemezét mutatja be Funktasztikus az Ellátóházban, Ersch Szarkusztik-koncert lesz az Instant-Fogasban. Szintén ezen a napon hallható a Metropol Group a Rockmúzeumban, a Fonóban a Góbé húzza a talpalávalót, a Dürer kertben téli Fekete Zaj fesztivál lesz a Black Bartókkal, a Képzelt Várossal, a VHK-val és másokkal. Az Akváriumban a Kéknyúl lép fel, a BJC-ben a Tóth Viktor Tercet, az Orfeumban Bokor Marianna Lady Gaga-estet tart, a Muzikumban a Mystery Gang játszik.

December 29-én a Halott Pénz ad koncertet a Sportarénában, a Péterfy Bori & Love Band játszik a Müpában,

a Balogh Kálmán Gipsy Cimbalom Band a Fonóban lesz, a Cloud 9+ a Barba Negrában. A BJC-ben dupla gyerekszilveszterrel készül a Veronaki zenekar, szintén duplázik az új lemezét, a KEXEK-et bemutató Qualitons a Trafóban, a Los Orangutans az Ellátóházban zenél. Saiid-koncert lesz a Dürerben, Halász Judit gyerekeknek énekel a Vígszínházban, Hungarian Depeche Mode Fan Club-estet tartanak az Akváriumban, Éliás Jr. az Orfeumban hallható, Szentpéteri Csilla a BKK-ban, a Jazzation pedig a Hatszín Teátrumban, míg a Trip hajón Bereményi Géza és Másik János estjét rendezik meg.

December 30-án hagyományosan Demjén Ferenc-nagykoncert van a Sportarénában, idén Balázs Fecó, Kóbor János, Révész Sándor és Závodi János közreműködésével.

Ezen a napon a Hot Jazz Band a MOMKultban duplázik, a Szabó Balázs Bandája az A38-on játszik, a ColorStar az Instant-Fogasban. A Fonóban Jazz Előszilvesztert tartanak a Gyárfás István Trióval, Deseő Csabával, az Elek István Quartettel, Tóth Viktorral és az Atma Mundi Ensemble-lal, a Wellhello és a Dope Calypso az Akváriumban, a Spencer Hill Magic Band az Ellátóházban várja a közönséget. A BJC-ben az Orlando X Doom Beats hallható, a Robotban Ganxsta Zolee & Vilkó akusztik, a Zeneakadémián Esszencia-koncert lesz, a Vígszínházban a Honeybeast a Szegedi Kortárs Balettel duplázik, a Zagar az UP-ban játszik, a Korai Trancemission pedig a Trip hajón.

Szilveszter napján a Road a Barba Negrában lép fel, a Budapest Bár az A38-on tart dupla koncertet, akárcsak az Amadinda és Presser Gábor a Zeneakadémián. A Fonó Folk Szilveszteren az Erdőfű, Balogh Melinda, Kodoba Florin és a Magyarpalatkai Banda, a Szászcsávási Zenekar és a Fanfara Complexa várja az érdeklődőket. Az Akváriumban és a Symbolban dj-k szolgáltatják a zenét, a BJC-ben a SoLaTi, az Elsa Valle Afrocando és a Tálos Áron Trio játszik a dzsesszrajongóknak, a Pesti Vigadóban a Group’n’Swing ad műsort, a Muzikumban Little G. Weevil, a Trip hajón a Korai Öröm koncertezik. Az Orfeum újévi partiján mások mellett Freddie és Szűcs Gabi énekel, az Ellátóházban a Tudósok búcsúztatja az évet, az Instant-Fogasban Random Trip lesz Vitáris Ivánnal, Jónás Verával és Vavra Bencével, a Dürerben dj-k pakolják a lemezeket.

Újév napján a Budapest Klezmer Band Szulák Andreával és Dunai Tamással a Budapest Kongresszusi Központban köszönti 2020-at, az Egri János Jr. Trió pedig a BJC-ben zenél. Január 2-án Orosz Zoltán harmonikás és barátai adnak újévi koncertet a MOMKultban, a BJC-ben a Pankastic! utószilveszterezik, a Müpában Lajkó Félix ad újévi koncertet, a Robotban a Rühös Foxi lép fel. 3-án a Muzikumban David Bowie-estet tartanak, a Rieger Rhodes Quartet a BJC-ben ad koncertet, a Chameleon Jazz Band a MOMKultban, a Monyo Project a Trip hajón játszik, a Dürer Kertben tribute zenekarok lépnek fel.

Január 4-én Rockstar Meeting lesz a Barba Negrában, az Akváriumban Neosignal-koncertet és Elvis-estet is rendeznek. Ferenczi György és az 1ső Pesti Rackák ezen a napon a B32-ben, a Jambalaya a Muzikumban lép fel, a Juhász Márton Quartet a BJC-ben, Lajkó Félix a Zeneakadémián játszik, az Ellátóházban pedig Queen-emlékestet tartanak.

Borítókép: Demjén-koncert a Papp László Budapest Sportarénában 2016-ban