Kovács Nóri új dala és klipje mindig aktuális (videó)

Kovács Nóri a közelmúltban megjelent, Szabadon című albuma (ezen szerepel Névnapköszöntő is) ismert magyar népdalokat bújtat populáris köntösbe, friss hangzással, hiszen népzenei alapokon nyugvó populáris hangzású dalokra bulizni menő. Értékes népzenei világunk, ősi magyar motívumaink, mindez nagyon is lüktető, táncolható csomagolásban.

Munkásságát a magyar állam Népművészet Ifjú Mestere-díjjal és Nemzeti Értékként ismerte el, és Magyar Kultúráért Díjban is részesült már.

Nóri a népzene és világzene műfajának egyik legismertebb és szakmailag is elismert előadója, aki a hazai koncertek mellett több, mint 30 országban lépett már fel.

A gyerekek előadásában pedig a fiatalabb korosztály szívét is megnyitja, és a szövegben megjelenő, alapvető emberi értékekre irányítja a figyelmüket.

A dal és a klip különlegessége, hogy a Farkasréti Általános Iskola gyermekkórusa – Fehér Sándor Adrián vezetésével – is Kovács Nórival együtt énekli a köszöntőt.

Névnapja mindenkinek van, de ehhez kapcsolódó dal, amellyel felköszönthetjük az ünnepeltet, annál kevesebb. Ez inspirálta Kovács Nóri énekesnőt, amikor megalkotta a Névnapköszöntő című szerzeményét és annak most megjelent klipjét.