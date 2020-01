Különleges műtéten esett át Bárdosi Sándor

Bárdosi Sándor kálváriája közel 25 évre tekint vissza, az emlékezetes, 2000-es sydney-i olimpia előtt már megsérült.

„Elszakadt az elülső keresztszalagom, ha pedig nincs szalag, kopik a porc” – mondja az egykori birkózó.

„Bár tettek be új keresztszalagot, de egy versenyen az is elszakadt, ezt követően pedig még jobban kopott a porc. A jobb térdem azóta is problémás, nehezen járok vele, orvosi tanácsra a decemberi műtétem után 6 hétig csak mankóval, ezért is volt szükség erre az új típusú műtétre.