Mága Zoltán jótékonysági koncertjén Zente volt a díszvendég

A Liszt Ferenc-díjas hegedűművész egy pici, harminckettedes tanulóhegedűt adott ajándékba a kisfiúnak, azt hangoztatva, meggyőződése, a zene csodákra képes, és gyógyító ereje van.

Rendhagyó és különleges, hálaadó örömkoncerttel folytatódott Mága Zoltán Liszt Ferenc-díjas hegedűművész száz állomásos templomi jótékonysági koncertsorozata Pécsett, a Kertvárosi Református-templomban, amelynek díszvendége az a másfél éves bükkösdi kisfiú, Zente volt, akinek gyógykezeléséért az egész ország összefogott.

A Pro Caritate-díjjal is kitüntetett hegedűművész péntek esti koncertje ezúttal rendhagyó módon, a Himnusszal kezdődött, amelyben közreműködött az est két meghívott sztárvendége, Sümegi Eszter Kossuth-díjas operaénekes, a Magyar Állami Operaház érdemes és kiváló művésze, és Wolf Kati énekes, aki 2011-ben az év női előadója volt, valamint a Pannon Gyermekkar közel ötven fős kórusával. Mága Zoltán hegedűművész a koncert kezdetén köszönetet mondott a magyar embereknek, hogy a 100 templomi jótékonysági koncertsorozatával már több száz millió forint értékben tudtak segítséget nyújtani közösségeknek, bajba jutott embereknek. A Liszt Ferenc-díjas hegedűművész kiemelte: az egész világ számára példamutató volt a magyar emberek cselekedete, hogy élen járva emberségből és jóságból, együttérzésből és segítőkészségből, néhány nap alatt sikerült összegyűjteni Zente amerikai gyógykezeléséhez szükséges 700 millió forintot.

„Az egész ország szíve egyszerre dobbant, és nagy öröm és megtiszteltetés számunkra, hogy Zente most itt van közöttünk” – mondta a hegedűművész, aki a legkisebb méretű tanulóhegedűvel ajándékozta meg a másfél éves gyermeket, mert szülei elmondása szerint Zente nagyon szereti a zenét. Mosolyogva úgy fogalmazott, nagyon örülne, ha néhány év múlva a kisfiú együtt játszhatna velük hegedűjével, koncertjükön. A Pécs melletti településen, Bükkösdön élő kisfiú jókedvűen ült szülei ölében, és játszott az új hangszerével és a vonóval. Mága Zoltán azt mondta, gyermekünk élete a legdrágább, felbecsülhetetlen kincs, amit soha semmivel nem lehet pótolni, ezért nemcsak a száz állomásos jótékonyság koncertsorozatával, hanem számos egyéb más módon próbál és próbált segíteni az elmúlt két évtizedben is a baja került, vagy hátrányos helyzetben élő gyermekeknek.

A Prima Primissima-díjas hegedűművész koncertjének kezdetén köszöntőjében Nagy Zoltán Csaba lelkipásztor azt mondta: a Szentírás is említi, hogy a zenének jótékony hatása van, mert a Biblia szerint Dávid zenével űzte el az őt megkísérteni szándékozó gonoszt, és ezt a jóságot bizonyítja ennyi ember még soha nem volt vasárnaponként, vagy ünnepeken a kertvárosi református templomban. A lelkipásztor arra kérte a templom több mint ezer fős közönségét, a jövőben csak a jó dolgokkal foglalkozzanak, engedjék el a gonoszt, majd beszédét a 150. zsoltár idézetével zárta.

A jótékonysági koncerten közreműködött a Pécsi Tudományegyetem Pannon Gyermekkara, amelynek vezetője köszöntet mondott Mága Zoltánnak, hogy három évvel ezelőtt magánadományaként egymillió forinttal segítette a 2015-ben alakult énekkart, hogy eljusson New Yorkba, Carnegie Hallban szervezett koncertre. Schóber Tamás karnagy azt mondta, az amerikai fellépés óriási lehetőség és egy életre szóló élmény volt a gyermeknek. A Gyermekkar Mága Zoltánnak a támogatást Bartók Béla egyik népdal-feldolgozásával köszönte meg, és a közönségnek elénekelték az Ismerős arcok nevű zenekar Nélküled című számát is, amely óriási sikerrel hangzott el egy különleges feldolgozásban ez év első napján a Papp László Budapest Sportarénában is, a XI. Budapest Újévi Koncerten. Őri László, Pécs alpolgármestere bejelentette, hogy Vári Attila kétszeres olimpiai bajnok vízilabdázóval közösen a Gyermekkart 500 ezer forinttal támogatják, hogy részt vehessenek a Japánban rendezendő kórustalálkozón.

A református templomban rendezett különleges hangversenyen közreműködött Sümegi Eszter, világhírű szoprán, Kossuth-díjas operaénekesnő, a Magyar Állami Operaház érdemes és kiváló művésze, Szakcsi Lakatos Béla, a Nemzet Művésze címmel kitüntetett, Kossuth-díjas és Liszt Ferenc-díjas zongoraművész, valamint Wolf Kati énekes, aki 2011-ben az év női előadója volt, és ugyanebben az évben ő képviselte Magyarországot a 2011-es Eurovíziós Dalfesztiválon, és szintén számos alkalommal fellépett már Mága Zoltán jótékonysági koncertjein. A hangversenyen jelen volt Bódis József a pécsi tudományegyetem volt rektora, oktatási államtitkár, Hoppál Péter országgyűlési képviselő, volt kulturális államtitkár, akik rendszeres látogatói Mága Zoltán koncertjeinek. A hegedűművész azt mondta, nagy büszkeség számára, hogy a baranyai megyeszékhely rangos egyetemén szerezhette meg mesterdiplomáját. Mága Zoltán a pénteki pécsi koncertjén bejelentette, magánadományaként, a XII. Budapesti Újévi Koncertjének bevételéből egymillió forinttal segíti a Pécsi Tudományegyetem kórusát, támogatva a kanadai szereplésük utazási költségeit.

A zsúfolásig megtelt templom közönsége hosszú perceken át zúgott vastapssal köszönte meg Mága Zoltánnak és sztárvendégeinek, valamint a Budapesti Primarius Szimfonikus Zenekarnak a közel két órás koncertet, amelyet az est díszvendége, Zente is végighallgatott. A koncert végén a kisgyermek szüleivel együtt egy olyan bekeretezett képet adott ajándékba Mága Zoltánnak, amelyen Zente fotója és kezével festett rajza van.

Mága Zoltán múlt év március 19-én, a székelység művelődési, oktatási és szellemi központjának számító Marosvásárhelyről másodszorra indította útjára a száz állomásos jótékonysági koncertsorozatát, azzal a céllal, hogy a teljes Kárpát-medencét bejárva, Erdély, Felvidék, a Vajdaság és Magyarország katolikus, református és evangélikus templomaiban, zsinagógáiban tartandó koncertjeivel a hátrányos helyzetben élő gyermekeknek, rászorulóknak, közösségeknek segítséget nyújthasson. A most zajló karitatív sorozat eddigi hangversenyein közel 50 ezer ember vett részt, és már több száz millió forint értékben nyújtott segítséget. Mága Zoltán eddig hátrányos helyzetben élő iskolások ezreinek, oktatási intézményeknek nyújtott támogatást, több vidéki kórház számára életmentő orvosi műszerek beszerzését segítette, de templomok felújításához, betegek gyógykezeléséhez is hozzájárult, és magánadományaként – a karitatív koncertek megrendezése és adománygyűjtés mellett – közel húsz millió forinttal segítette roma és nem roma gyermekek oktatását, kisgyermeke orvosi kezelési költségeit.

A 100 templomi jótékonysági koncertsorozat, amelynek fővédnökségét Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes és Kásler Miklós, az emberi erőforrások minisztere vállalta, szombaton Budapesten folytatódik.