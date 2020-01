Nagyszabású show, az év első televíziós újdonsága érkezik a TV2-re (videó)

Az élő műsorban két háromfős sztárcsapat versenyez egymással.

Nicsak, ki vagyok? – a rejtélyek színpada címmel érkezik az év első televíziós újdonsága. A nagyszabású showműsor hamarosan élőben jelentkezik a TV2-n.

Évek óta egyre népszerűbbek a titkokon alapuló formátumok, ezért a TV2 régóta kereste nézői számára a legmegfelelőbbet. A választás végül a már hosszú ideje sikerrel futó Mysteries in the spotlight (jogtulajdonos: Antena Group TV) showra esett, ugyanis az Antena 1 csatorna emblematikus műsora 2011-től folyamatosan képernyőn van.

A látványos showműsorban két háromfős sztárcsapat versenyez egymással: a feladatuk mindössze annyi, hogy felismerjék és leleplezzék a színpadi produkciót bemutató hírességeket.

A dolgukat azonban megnehezíti, hogy a versenyzők látványos, külsejüket elfedő monumentális jelmezekben adják elő a produkciókat, tőlük teljesen szokatlan stílusban.

A formátum legizgalmasabb eleme, hogy a sztárcsapatok, a stúdió közönsége és a televízió előtt ülő nézők egyszerre izgulhatnak, és együtt leplezhetik le a versenyzőket. A tévénézők a TV2 Live applikáció segítségével szavazhatnak majd, hogy szerintük melyik híresség rejtőzik a jelmez alatt. Minden versenyző kiléte csak akkor derül ki, ha kiesnek a versenyből, addig szabad a találgatás.

„Tavaly a Budapesten megrendezett NATPE nemzetközi televíziós műsor és filmvásáron figyeltünk fel az Antena Group műsorára, ugyanis a szakmai zsűri beválasztotta 2019 három legeredetibb formátuma közé. A kollégáim azóta azon dolgoznak, hogy a magyar nézők számára szórakoztató és igazán izgalmas formában kerüljön rövidesen képernyőre.”

– tette hozzá Pavel Stantchev, a TV2 Csoport vezérigazgatója.

2019 júniusa óta folyik a műsor előkészítése, a TV2 kreatív szakemberei a magyar nézői szokásokhoz adaptálták a nemzetközi formátumot. Soha nem látott biztonsági intézkedések kísérték már a műsor előkészítést is, így az abban dolgozók többségének is meglepetés lesz, kiket rejtenek a jelmezek. A szereplők a színfalak mögött is végig speciális öltözetet viselnek majd, ami meggátolja, hogy bárki felismerje őket. Ahogy vége a produkciójuknak, rögtön elhagyják a stúdiót, egy különleges autókonvoj szállítja majd el őket, amit ha bárki követne, akkor se legyen egyértelmű, hogy melyik autóban utazik a híresség.