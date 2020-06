Negyven éve tért vissza a világűrből Farkas Bertalan

Az első és mostanáig egyetlen magyar űrhajós, Farkas Bertalan éppen 40 évvel ezelőtt, 1980. május 26-án repült fel Valerij Kubaszovval a Szojuz-36 típusú űrhajóval, és egy héttel később, június 3-án tért vissza a Földre. A jubileumi esemény kapcsán Orbán Viktor miniszterelnökkel is találkozott, valamint május 26-án, Budapesten, a Honvédelmi Minisztériumban Görgei Artúr-életműdíjjal is elismerték a nyugállományú dandártábornok kiemelkedő katonai pályafutását.

A Vasárnap Reggelnek mesélt arról, felmenne-e John Glenn-hez hasonlóan újra a világűrbe, a hazai űrkutatásról, és arról is, szeretne-e valamelyik kisunokája űrhajós lenni.

Napok óta ünnepli önt a közélet, a tudományos világ, a sajtó és a honfitársai, hiszen éppen most van 40 éve, hogy mostanáig egyetlen magyarként, kijutott az űrbe.

Szinte most is úgy érzem, hogy ott vagyok. Újra átélem a felszállást, hiszen, amikor az űrhajósok befekszenek a start előtt a kabinba, az már magában egy bonyolult, stresszes szituáció. Nem is lehet nem visszaemlékezni rá. Amint kijut az ember az űrbe, és érzi a súlytalanságot, az maga a csoda. Amikor először néz le az ember 240 kilométerről a Földre, az megint egy fantasztikus élmény, ahogyan majd fél óra alatt megkerülni a bolygót és a Csendes-óceán másik oldaláról pillantani Amerikára is. Ekkor olyan 28 ezer kilométer per órával repülünk. Szédületes. Aztán továbbemelkedünk. A magyar űrkutatással foglalkozó emberek életében is ez egy nagy lökés volt, hogy van értelme ezzel foglalkozni, és arra különösen büszkék lehetünk, hogy megelőztük Japánt vagy Franciaországot. Mi magyarok voltunk a hetedikek. A békés célú űrkutatás minden ember számára érdekes és megfogható dolog. A katonai kutatás persze teljesen más. Az ünneplés meg mi tagadás nagyon jólesik. Annak idején az irányítóközponton keresztül többször is hallottam, hogy milyen fantasztikus dolog első magyarként fent lenni a világűrben, aztán a visszatérésünk után is nagyon sok kedvességet, üdvözletet kaptam, de az valóban egy különleges pillanat, hogy 40 év után is, hetvenévesen is ugyanazt az emberséget és tiszteletet érzem. Ez óriási energialöket.

Felment volna újra?

Igen, annak idején szívesen repültem volna újra, vagy reméltem, ha nekem nem is adatik meg újra, talán Magyari Bélának sikerül. De a rendszerváltás után, a Szovjetunió széthullásával ezek a vágyaim mind távolabbiak lettek.

És most? John Glenn 77 évesen újra fölment.

Bizony, az óriási nagy eredmény. Esetemben is felmerült, amikor meghívtak a kínai űrkutatási akadémiára, ahol beszélgettünk is róla, hogy készüljek, sportoljak, tanuljak, mert ha John Glenn 77 éves korában repült, akkor még én is mehetek. Ez pontosan azt jelenti, hogy kínai űrállomás akkor lesz, amikor 78 éves leszek, és ha akkor kijutnék, azzal akár meg is dönthetném John Glenn rekordját.(nevet) Persze ezt csak egy baráti beszélgetésnek veszem, de nagyon jólesett, hogy gondolnak rám és hogy kiszámolták, a magyar űrhajós, miként is lehetne „világbajnok”.

Felszállt a SpaceX A Crew Dragon űrhajó két asztronautája, Robert Behnken és Douglas Hurley a NASA szerint várhatóan négy hónapon keresztül dolgozik majd a Nemzetközi Űrállomáson (ISS) csatlakozva a már ott lévő három másik űrhajóshoz, az amerikai Chris Cassidyhez, valamint Anatolij Ivanisin és Ivan Vagner orosz űrpilótákhoz. Cassidyék kis ünnepséggel köszöntötték az újonnan érkezetteket. Behnken és Hurley bejelentette az amerikai űrközpontnak, hogy Endeavournak (Törekvés) nevezte el az űrhajót. A Crew Dragont helyi idő szerint múlt szombat délután bocsátották fel a floridai Cape Canaveral űrközpontból. Az Egyesült Államokban történelminek minősítették a felbocsátást, ugyanis kilenc év után először indultak az Egyesült Államokból asztronauták a Nemzetközi Űrállomásra. Az amerikai űrkutatási és űrhajózási hivatal (NASA) ezúttal nem önerőből, hanem Elon Musk milliárdos SpaceX nevű magánvállalatával együttműködve bocsátotta fel az űrhajót. Ez az első alkalom az amerikai űrhajózás történetében, hogy a NASA magáncéggel együttműködve indított űrexpedíciót. Az indításnál jelen volt Donald Trump amerikai elnök, Mike Pence alelnök és Elon Musk, a SpaceX dél-afrikai születésű elnök-vezérigazgatója.

Elgondolkodna rajta?

Amikor 30 évesen repültem, akkor is nagyon féltett a családom, a szüleim, az öcsém, a nejem, a barátaim. Akkor már volt egy 1,5 éves kislányom is. Mindenki támogatott, de nem akarták, hogy repüljek. Csillagvárosban, ahol felkészültünk, tudtuk, hallottuk a tragédiákat. Az űrrepülés azért egy különösen kockázatos dolog. Most meg már a kis unokáim miatt nem tudom, hogy merném-e vállalni a rizikót, de maradjon ez egy nagy kérdés. Annak viszont nagyon örülnék, ha a második magyar űrhajós felkészülésében részt vehetnék. Nem akarok az utolsó magyar lenni, aki kijutott a világűrbe. Ezt kétszer aláhúznám.(nevet)

Az ön repülése óta eltelt 4 évtized, azért nem volt túl biztató.

Sajnos nem. Pedig 10-20 évenként, de 40 évenként főleg óriási fejlődésen megy keresztül az egészségügytől, a tudományon át a sportig minden, de az űrkutatás mostanáig nem volt egy fontos terület. Pedig rengeteg kiváló magyar orvos, tudós és űrkutató van, nemzetközi szinten is letették a névjegyüket. Előremutató az a kormányhatározat, hogy az űrkutatás Magyarország számára is stratégiai fontosságú lett. Erről Orbán Viktor miniszterelnök úrral személyesen is beszélgethettem a napokban, aminek nagyon örültem, megtisztelő volt. Ide lehet keverni a politikát, lehet ellenzékieskedni, nyilván mindig mindennel nem érthet egyet mindenki, de a jövőről közös felelősség gondolkodni. El sem tudom képzelni, hogy mi lesz ötven év múlva, de ennyi évtizeddel ezelőtt sem hittük, ami most elérhető, az internet, az okos kütyük világa. Gyerekként Verne Gyula könyvei is futurisztikusnak tűntek, és most sok minden valóságos belőlük. Biztos vagyok benne, hogy valamikor lesznek űrhotelek, egyszer majd természetes lesz az űrturizmus, hiszen mindenfajta turizmus vonzza az embereket. Szívesen mennek az emberek extrém hegycsúcsot hódtani vagy búvárhajóval a Titanichoz.

Az űrben jár a SpaceX is.

Izgatottan várom az eredményeiket. Óriási előrelépés, hogy az amerikai állami űrkutatási program, a NASA, a Boeing és az Elon Musk-féle magánvállalkozás most összeállt erre a kutatásra.

Mit szólna hozzá, ha valamelyik unokája űrhajós akarna lenni?

Sokat kérdeznek, érdekli őket ez a téma. Az egyik kisunokám márciusban volt 3 éves, és nagyon szeretne űrhajós lenni, neki még kicsike szkafandere is van.