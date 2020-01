Orvos dönt arról, Oszvald Marika elindulhat-e élete legnagyobb kalandján

Teljes körű orvosi vizsgálaton esett át Oszvald Marika, aki 67 esztendősen élete legnagyobb kalandjára készül: elindul a rengeteg veszéllyel járó Budapest-Bamako Rally-n – írja a Ripost.

Az Operettprimadonna már a nyolc kötelező oltást is megkapta, malária ellen pedig gyógyszert szed.

Szerdára várja az orvosi vizsgálatok eredményét, állítása szerint nagyon megrendülne, ha mégsem vághatna neki a kockázatos futamnak.

„Ezen a héten megyek megvenni a hálózsákot, hogy legyen miben aludnom, ha a Szaharában kell táboroznom, hiszen benne van a pakliban, hogy senki sem fogad be minket, nem kapunk szállást. Az időjárás igen szélsőségesnek ígérkezik, meleg ruhával is készülni kell. Egyébként nem aggódom a szállás miatt, én még a kocsiban is elalszom”