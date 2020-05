Sasvári Sándor: vigyázzunk magunkra és egymásra!

A színész-énekes mindennapjait éppen úgy megváltoztatta a koronavírusjárvány, mint mindenkiét a világon, de ennek a nehéz periódusnak is keresi jó oldalait, próbálja a kényszerpihenőt hasznosan tölteni.

A Jászai Mari-díjas színművész-énekes a Vasárnap Reggel munkatársának, Takács Eszternek mesélt a teraszon kávézás szeánszáról, a főzés és barkácsolás boldogságáról és terveiről a reményei szerint hamarosan újrainduló kulturális életben.



Márciusban felkerült a hivatalos Facebook oldalára egy gyönyörű klip, a Bárcsak tudnánk vigyázni rád című dal, amit Léna lányával, Varga Miklóssal és a lányával, Viviennel énekel.

Igen, éppen akkor hirdette ki a kormány a veszélyhelyzetet, alig valamit tudhattunk még a vírusról, sejtéseink sem voltak, meddig tarthat a karantén, ezért szerettünk volna ezzel a kis dallal arra biztatni mindenkit, hogy tartsunk ki, és vigyázzunk a hazánkra.

Több hete van az ország, Budapest és Pest megye még most is kijárási korlátozás alatt. Hogy telnek a napjaik?

Március 11-én volt az utolsó fellépésem. Nagyon hiányzik a színház, éppen a napokban kaptam az értesítést, hogy véget ért a 2019/2020-as évad. Ebben a szezonban már nem lesz sem az Operaház fantomja, sem a Mamma Mia, sem a Szegedi Szabadtéri Játékokon Jézus Krisztus Szupersztár előadás. Mindezt nagyon fájlalom. Imádom a lovaimat, jól érezem magam itthon a családommal, de a színház is nagy szerelmem, nehéz elfogadni, hogy most nincsenek fellépések, nem találkozhatok a közönséggel. De próbálom ebből a rossz helyzetből kihozni a legjobbat, minden nap kijárok a lovaimhoz és járnak hozzánk lovasok is. Persze szigorúan betartjuk a higiéniai szabályokat, a távolságokat. De a hegyek és a dombok között, távol a sok embertől a várostól, azért nem érezzük magunkat nagy veszélyben lovaglás közben. A maradék időmben barkácsolok, éppen a napokban készítettünk a lányaimmal egy kis koktélbárt falécekből. Gőzerővel készülünk a nyárra és a melegre. Jól megvagyunk itthon, persze egyszer-egyszer egymás fejéhez vágunk valami apró beszólást, de nagy szeretetben töltjük a napjainkat. Esténként a kutyákkal az egész család sétálni megy, reggel közösen kávézunk a teraszon, napközben pedig a lovakkal foglalkozunk, sokat beszélgetünk, filmeket nézünk, és várjuk a nejem remek ebédjét.

A Madách Színház próbálja tartani a kapcsolatot a színház és a nézők között, ezért kis videókban mutatja be a színészek mindennapjait.

Igen, és ez remek kezdeményezés. Egyik videóban a lovardát mutattam be, a napokban pedig magyar népdalokkal debütáltunk. Ott lóháton énekeltem.

Tudható, hogy mikor lesz a következő fellépése?

Három darabot tanulok jelenleg, de sajnos sok fellépést lemondtak, jó néhány pedig csak későbbi időpontra, augusztus 15. utánra vagy őszre tolódott. De most nem tehetünk mást, türelemmel ki kell várni nekem is és valamennyi művésztársamnak, hogy a kormány és a vidéki önkormányzatok vezetői feloldják a korlátozásokat. Ez a szórakoztatóiparban, a művészvilágban mindenkit rosszul érint, de nem siránkozom. Annak semmi értelme. Úgy kell felfogni, hogy ezt a világ népessége nem véletlenül kapta. Talán az otthon töltött idő alatt kicsit mind elgondolkodunk, hogy hogyan éltük az éltünket, a mindennapjainkat és mennyire óvtuk a bolygónkat. De ez a veszélyhelyzet is el fog múlni, mint egyszer minden, és folytatódik az élet. Addig is vigyázzunk magunkra és egymásra!

A nagylányai sem mozdulnak ki?

Másfél hónapja itthon van mindkét lányom. Talán párszor elmentünk biciklizni, de amúgy nem mozdulunk ki. A feleségemmel néha elmegyünk bankba vagy vásárolni, de ezt is csak ritkán, és minden óvintézkedést betartva, használjuk a maszkunkat és a gumikesztyűt. De ha tehetjük, inkább rendelünk.

Fél a vírustól?

Nem. A barátaim ellátnak remek immunerősítővel, semmilyen gyógyszert nem szedek, sok időt töltök a napon, de ha kell egy-egy D-vitamint is beveszek, és próbálunk egészségesen táplálkozni. Ami tőlünk telik azt megtesszük, de eddig a súlyosabb influenzaszezonokat is viszonylag jól átvészeltem, nem félek a mostani vírustól sem. A feleségem ráadásul személyi edző, így a mindennapos lovagláson kívül még plusz tréningeket is beiktat a család életébe, hiszen most zárva vannak a konditermek.

Említette, hogy a felesége finom és egészséges ételeket főz, van kedvence?

Fantasztikusan főz, éppen úgy, ahogyan az anyukám főzött. Minden íz pont olyan. A tonhalas pitától, a lecsótól kezdve a túrós csuszán át a bablevesig mindent szeretek, amit készít. A nejem vegetáriánus, de nekünk mindenfélét megfőz. A konyhába én nem is nagyon megyek be, az az ő birodalma. Bár éppen tegnap mondtam, hogy egy jó székelykáposztát már nagyon megennék, de azt meg is főzöm.

