Szandi és nővére rajongásig szeretik az édesanyjukat

Szandi és Viki le sem tagadhatnák, mennyire az édesanyjukra ütöttek. És nem csak külsőleg, hiszen mindhárman hiperaktívak, vidám természetűek, még annak ellenére is, hogy rengeteg nehézségen kellett keresztülmenniük

A Pintácsi lányok rajongásig szeretik az édesanyjukat, Annát, aki a mai napig a legnagyobb örömmel gondoskodik nemcsak róluk, hanem hat unokájáról is.

– kezdte Szandi a Hot! magazinnak.

A nagymamára mindannyian számíthatnak, de ezzel egyikőjük sem élne vissza.

– Vikivel mindig is figyeltünk arra, hogy ne terheljük túl. Élvezze, hogy unokái vannak, ne kötelességként fogja fel. De ő jön, vigyáz, gondoskodik, süt-főz, mindezt úgy, hogy még mindig dolgozik. Ő egy hihetetlenül aktív, vagány pesti csaj, akire ha ránéz az ember, eszébe sem jut lenénizni. Ettől még persze én és a nővérem is aggódunk érte. Stresszelünk, amikor anyu nem veszi fel a telefont. Személy szerint egyből rémképeket látok, miközben csak arról van szó, hogy elfelejtette magával vinni a mobilt, vagy a készülék le van némítva.

A lányok szerint az édesanyjuk hihetetlenül fitt és szívós nő, aki egyedül kíván boldogulni.

– Anyu teljesen önálló, nem is szereti, ha túlzottan segíteni akarunk. Állandóan kérdezzük, mire van szüksége, amire ő rendszerint visszakérdez, hogy nekünk mire.

– Szeretem, hogy én vagyok a lányaim hátországa – folytatta Anna. – Ez mindig is így volt, de amióta a férjem húsz évvel ezelőtt elment, még inkább.

A két lány tisztában van vele, hogy az édesanyjuk mennyi áldozatot hozott értük – nem véletlen, hogy ők maguk is hasonló elvek alapján nevelik a saját gyermekeiket. Szandi szerint hármuk között nem csak szülő és gyermek közötti szövetség van – nagyon jó barátnők is.

– Amióta az eszemet tudom, mindig a pártunkat fogta. Ha volt is vita közte és édesapám között, akkor az többnyire belőlünk fakadt, mert az esetek többségében nekünk adott igazat – és rendszerint falazott nekünk. Anyu lazább nevelést adott, apunak határozott elvei voltak, amikből nem engedett. Konok, makacs ember volt, elvileg rá ütöttem – nevetett fel Szandi. – Emlékszem, hogy apu a tanuláson túl három dolgot várt el a lányaitól. Szó szerint azt mondta, hogy rumbázni, rokizni és úszni tudni kell,

– Nemrég ismét átélhettünk a tinédzserkorunkat – vette át a szót a húgától Viki. – Tavaly elmentünk együtt nyaralni; Szandi, anyum, a hatból három gyerek és én. Egybenyitható két szobánk volt a gyerekekkel, mi együtt aludtunk anyuval, és olyan volt, mintha visszamentünk volna az időben. Mi a húgommal kis ti­ni­lá­nyok­ká váltunk, megállás nélkül sutyorogtunk, a párnáinkba nevetgéltünk, nehogy felébresszük anyut, aki békésen aludt. Egy valami változott mindössze: lefekvéskor most mi takargattuk be őt. Úgy gondolom, hogy már ez az egy történet is pontosan leírja a köztünk lévő óriási szeretetet.