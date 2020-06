Trianon 100. évfordulójára érkezett a Dalriada új klipje

Az együttes a trianoni békediktátum 100 éves évfordulója alkalmából mutatta be legújabb dalát az ősszel érkező “Őszelő” lemezről.

Az “Ezer csillag” egy ballada, ezúttal Szabó Gergely (zongora) mellett a zenekarral már hosszú évek óta együtt dolgozó Fajkusz Banda muzsikusai, Fajkusz Attila (hegedű), Szőke Ernő (nagybőgő) és Szőke Gergely (brácsa) kapták a hangszereknél a főszerepet ebben a tradicionális, tisztán autentikus népzenei elemekkel megszólaló közös produkcióban.

„Az első világháborút lezáró trianoni békeparancs száz éves évfordulójának emlékére íródott az Ezer csillag című dalunk,

amelyet az új lemez egy különleges tételeként most megosztunk Veletek. A dal mindent elmond helyettünk is. Fogadjátok olyan szeretettel, ahogy mi készítettük! Nyilván minden éremnek két oldala, és minden népnek saját igazsága van, mi ezt nem is kívánjuk elvitatni, az Ezer Csillag nem is valaki ellen íródott, hanem a mieinkért, értünk.

A könnyek felszáradnak, a zokogásból sóhaj lesz, az idő kerekei könyörtelenül járnak, de a múltunkat, történelmünket senki nem veheti el tőlünk, az pedig arra tanít minket: ÖSSZETARTOZUNK!”

– mondta Ficzek András énekes-gitáros.