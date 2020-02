Trokán Péter: hiánypótló színdarab a Trianon-mű

A százéves évforduló kiváló alkalom arra, hogy eredeti dokumentumok alapján a valódi történelmi tényeket mutassák meg a színdarabbal – mondta a színész.

Trokán Pétert a legtöbben a Szomszédok című teleregény Szelényi Jánosaként vagy a 200 első randi Déneseként ismerik, de több tucat filmben és szinte megszámlálhatatlanul sok színdarabban is játszott a Koldusoperától a Kis hercegig. Jelenleg is Székesfehérváron próbál egy a Trianoni békeszerződés 100. évfordulójára íródott darabot. A Vasárnap Reggel munkatársának, Takács Eszternek mesélt Apponyi gróf szerepéről, arról, hogy újra eljátszaná-e Szelényi Jánost, ha folytatódna a teleregény, valamint arról is, hogy mit szeretne a legjobban csinálni májustól.

Éppen Székesfehérvárról jött próbáról az interjúra. Milyen darabbal készülnek?

Trianon századik évfordulójára próbálunk egy dokumentumjátékot. Március 7-én lesz a bemutató. Most még csak az asztali próbáknál tartunk, de nagyon izgalmas színdarab. Egy fiktív tárgyaláson játszódnak az események, ahol többek között van ügyész, védő, tanú. Hiánypótló mű, hiszen azt szinte mindenki tudja, hogy Trianon egy sorscsapás, nemzetcsonkítás volt a magyarok számára, de a különböző vetületeket már részleteiben kevesebben ismerik. Ahány generáció, annyiféleképpen tanították ezt a történelmi időszakot. De ez a százéves évforduló kiváló alkalom arra, hogy megpróbáljuk hiteles, eredeti dokumentumok alapján a valódi történelmi tényeket bemutatni. Nagyon örültem Szikora János felkérésének erre a szerepre.

Ön kit alakít benne?

Apponyi Albert grófot játszom, aki a párizsi békekonferencián képviselte Magyarországot. A híres beszéde is elhangzik majd, ami elemi erejű volt, de sajnos nem sokat ért el vele, ahogy ezt a végkimenetel alapján tudjuk.

Személy szerint is érdekli ez a történelmi időszak?

Pontosan azért örülök ennek a feladatnak, mert sajnos csak felületesen ismerem a trianoni történéseket. De ez egy annyira jól megírt darab, hogy kamaszkortól időskorig mindenkinek ajánlom.

Korábban azt nyilatkozta, hogy a jó színész a haláláig játszik.

Egy színésznek a nyugdíj nem egy állapot. Fizikailag és szellemileg is olyan kondícióban kell lenni, hogy az ember akkor is el tudja játszani a neki szánt darabokat, ha már 50 éve van a pályán, mint én. Szerepálmaim sosem voltak, de olyan egészségi állapotban szeretnék lenni, hogy bármilyen darabban részt vehessek 15 év múlva is.

Mivel őrzi az egészségét?

Minden nap úszom, az nagyon fontos számomra. Egy kis társasággal járom az uszodát, egyszerűen mozgáskényszeres vagyok. De nem is dohányzom, sokat alszom és a táplálkozásomra is figyelek. Amit tudok, megteszem az egészségemért, de semmiféle szélsőségbe nem estem soha.

Említette az alvást, hajnali pacsirta vagy éjjeli bagoly típus inkább?

Túl korán nem szeretek kelni, örülök, ha addig alhatok, amíg jól érzem magam. De ezt a munka befolyásolja leginkább. Ha korán kezdőik egy forgatás, vagy reggeli interjú van, akkor nincs mese, ott kell lenni ötkor vagy hatkor is. Akkor is, ha előtte este játszottam valamelyik darabomban, és késő éjszaka értem haza.

A kis unokára mikor jut ideje?

Sokszor meglátogatom, épp tegnap is nála voltam. Néha vigyázok is a kicsire, olyankor kettesben vagyunk, nagyon szórakoztató egy két és fél éves kisfiú nagypapájának lenni. Nyiladozik az értelme, sokat kérdez, egy élmény vele lenni.

Vannak már tervei a nyárra?

Májusban megnyújtom a nyári pihenést. Az elmúlt két évben nagyon sokat dolgoztam, a nyarakat is végigforgattam a 200 első randi című sorozattal. Ezért most sokat szeretnék pihenni. Van egy kis csapat, akikkel hosszú évek óta eljárunk Norvégiába horgászni, ez az idén is tervben van, de ezen kívül csak arra vágyom, hogy a vidéki házamban legyek és az olimpiát nézhessem.

A Szomszédokban ön nagy sikerrel alakította Szelényi János erdészt 13 éven át. Szilveszterkor is részt vett abban a rendhagyó adásban, ami régi helyszínekre kalauzolta el a nézőket. Újra szívesen alakítaná a főerdészt?

Jelenleg egy komplett csapat dolgozik azon, hogy milyen szellemiségben, milyen feltételekkel lehetne folytatni a sorozatot. Ki kell találni a tartalmát, a formáját, a régi szereplők helyét és újaknak is kéne szerepelni. Óriási feladat ez, hiszen meg kell felelni a mai kor követelményeinek.

Az igazságszerető erdész szerepe közel állt önhöz?

Színészként azt gondolom, nem szükséges, hogy szimpatikus legyen az a figura, akit eljátszok. Sőt, néha egy ellenszenves szerepet sokkal nagyobb színészi kihívás megformálni, mint egy kedves, joviális karaktert. Az a legjobb, ha a néző észre sem veszi, hogy közel áll-e hozzám Szelényi János vagy III. Richárd. Az életem darabjaival, a megélt élményekkel, emlékekkel is dolgozom a színészi eszköztár mellett.

Kit volt a legnehezebb megformálni az eddigi pályafutása alatt?

Nem tudnék egyet kiragadni, mert minden filmszerep, darab után hiányérzet maradt bennem. Utólag úgy érzem, mind lehetett volna egy kicsit vagy sokkal jobb. Ott és akkor a próbafolyamat végére valahogyan meg kell formálni a szerepet a bemutatóra, de sokszor érzem azt egy héttel, évvel vagy évtizeddel később, hogy az bizony lehetett volna jobb is.

Borítókép: Trokán Péter színész a Hogy volt!? című tv-műsor felvételén