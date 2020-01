Újabb világsztárokkal erősít a Strand Fesztivál

Ellie Goulding, a Sum 41, Dj Fresh és Wilkinson is fellép az idei Strand Fesztiválon, amelyet augusztus 18-tól 22-ig rendeznek Zamárdiban – közölték a szervezők szerdán.

A nyolcadik alkalommal megszervezett Strand Fesztivál a MOL Nagyon Balaton és a VOLT Produkció kiemelt eseménye.

Már korábban bejelentették, hogy Parov Stelar, Timmy Trumpet, Martin Solveig és Milky Chance is a fellépők között lesz, hozzájuk csatlakozott most a tehetséges brit énekesnő, Ellie Goulding, a népszerű kanadai pop-punk formáció, a Sum 41, a brit dj-producer, Wilkinson, valamint a szintén brit drum and bass-electrohouse előadó, Dj Fresh.

Már biztos, hogy a hazai színtérről koncertet ad a Strandon a Halott Pénz, a Wellhello, az Irie Maffia, a Bagossy Brothers Company, Horváth Tamás, Majka és Curtis és a Tankcsapda.

Az elmúlt évek tapasztalatai azt mutatják, hogy a hozzánk látogató közönség nemcsak a koncertek, hanem a Balaton közvetlen közelség, a nappali, vidám, kreatív, inspiráló programok miatt is eljönnek a zamárdi rendezvényre. Idén is rengeteg újítással és meglepetéssel készülünk – idézte a közlemény Lobenwein Norbertet, a fesztivál alapító-főszervezőjét.

Borítókép: illusztráció