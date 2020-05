Utcára teheti Szilágyi István özvegyét a végrehajtó

Egy közel félmillió forintos számlatartozás mellett újabb pénzköveteléssel kell szembenéznie Joli néninek.

Alig néhány napja érkezett egy 430 000 forintos díjbeszedő számla a nemrég tragikusan meggyilkolt színész, Szilágyi István özvegyéhez, amit egy 61 ezer forintos hulladékgazdálkodási tartozás követett. A kisebb összeget jó szándékú segítők azonnal kifizették Humenyánszky Joli néni helyett, de a helyzet most tovább romlott – írja a Bors.

„Most kaptam egy végrehajtótól levelet, gáztartozás miatt akarnak pénzt tőlem, pedig úgy tudom, hogy több mint tíz éve nincs gáz a lakásban, kikötötték”

– mondja a lapnak Joli néni. „A segítőim telefonáltak, hogy megtudják, mennyi a tartozás, de nekik nem adnak tájékoztatást, én viszont nagyon nehezen mozgok, nem tudok bemenni személyesen meg­kérdezni”- tette hozzá.

A Bors úgy tudja, egy 2004-2009 közötti gáztartozásról van szó, amely a végrehajtó cég szerint nem azóta sem évült el. A lap által megkérdezett szakértő azt mondja: az özvegy egyetlen esélye, ha pert indít. „Lehetőség van arra is, hogy részletfizetést kérjen, ha nem tud fizetni, akkor a végrehajtó az ingóságon vagy az ingatlanon végrehajtást kérhet. Összegtől is függ, ha van nyugdíja, akkor nyugdíjból is tudja tiltani a tartozást.

Ha Jolika nem fizet, napokon belül utcára kerülhet, nincstelenné válhat.

Ráadásul nem képes egyedül utánajárni az összes zűrös ügynek, melyet a fia halmozott fel az elmúlt években” – mondta a lapnak dr. Nagy József ügyvéd.