Vinylen is megjelent a Meszecsinka új albuma (videó)

A pszichedelikus világzenét játszó, idén tízéves csapat varázslatos hangulatú dalai az európai és a japán piacon is megjelentek.

Immár vinylen, az európai és a japán piacon is megjelent a Meszecsinka negyedik stúdióalbuma, az Állj bele a mélybe (Stand into the Deep). A pszichedelikus világzenét játszó, idén tízéves csapat varázslatos hangulatú dalai október 10-én a Dürer Kertben is elhangzanak.

„Az élet hozta úgy, hogy a mostani lemezünkön szereplő számok között nincsenek olyanok, amelyekben népdalokat is felhasználtunk. Ez korábban úgy zajlott, hogy egy általunk megírt zenére Oláh Annamari talált egy létező dallamot, amit aztán átvariáltunk és saját képünkre formáltuk. Eddig sem ezek voltak túlsúlyban, ám az énekesnő most jóval bátrabban nyúlt saját szövegeihez, dallamaihoz” – fogalmazott Biljarszki Emil, a Meszecsinka vezetője, gitáros, billentyűse az MTI-nek.

Mint elmondta, dalaik többféleképpen születnek, most azok voltak többségben, amelyekhez a dallamot és az éneket Oláh Annamari készen hozta. A szövegek túlnyomó többsége magyar nyelvű, miközben a Meszecsinka eddigi három lemezén a dalok hét nyelven szólaltak meg. „Van úgy, hogy mi ketten közösen írunk, és a többiek a konkrét zenei elképzeléseinkhez teszik hozzá a sajátjukat, de a próbákon, improvizációkból is alakulnak ki dalok”.

Az Állj bele a mélybe pszichedelikus zenéjét Oláh Annamari jellegzetesen meszecsinkás, varázslatos hangulatú, álomszerű szövegei, az énekesnő éteri hangja teszi egészen különlegessé. A Narrator Records/CPL Music kiadásában megjelent lemez a legtekintélyesebb világzenei toplistán, a World Music Charts Europe-on a hetedik helyen nyitott szeptemberben. A rangsort ötven európai világzenei szakember állítja össze hónapról hónapra.

„A szövegek az ő belső világából, annak mély megéléséből fakadnak, ezeket nagyon nehéz konkrétumokhoz kapcsolni. Szellemi értelemben egyre inkább a szibériai, valamint mexikói indián ősi kultúrákhoz, tudáshoz kapcsolódunk, ami egy absztraktabb zenekészítési folyamatot generál bennünk. Szerintem az emberi hang a létező leggazdagabb hangszer, nagyon sok mindent ki lehet hozni belőle, ehhez képest az énekesek meglehetősen szűken használják ezt ki, nálunk más a helyzet” – fejtette ki a zenekarvezető.

A friss lemez kulcsdala a több mint tíz perc hosszúságú Visszaadom, amelyben Oláh Annamari énekhangja egy rituálé fontos eleme. „A mexikói ősi látók szerint az emberek szálakat hagynak egymásban életük során, ami lehet szerelem, barátság, de túlságosan be is szennyeződünk mások rossz hatásaival, ezért meg kellene tisztítani magunkat”.

A CD-n és digitális platformokon tízszámos, 58 perces lemezanyagot a mostani vinyl megjelenéshez a terjedelmi korlátok miatt meg kellett kurtítani, négy felvétel így lemaradt.

„Nagyon örülünk a vinylnek, mert ez a Meszecsinka első ilyen megjelenése, amihez a CD-től eltérő, új borítófotó készült. Ezt a zeneileg szerintem legjobb dal, a Nem hagyom mögé nemrég készült videoklipből vettük át: Annamari saját tánckoreográfiát készített magának egy közel-keleti női rituális tánc, a zaar elemeit felhasználva” – mondta Biljarszki Emil az MTI-nek.

A bakelit ötszáz példányban készült (közülük száz korong törtfehér színben), és a korábbi CD-megjelenéshez hasonlóan Európában, valamint Japánban is kapható lesz.

„A német Nordic Notes adta ki, amely a világzenei expo által rangsorolt, minap közzétett kiadói listán a hatodik helyre került. Egyre népszerűbbek vagyunk külföldön, nyáron Portugáliától Oroszországig számos koncertünk volt, szeptemberben kétszer is jártunk Bulgáriában, novemberben Franciaországba és a Benelux-államokba, decemberbe Barcelonába megyünk” – sorolta a zenész.

A Meszecsinka az elkövetkező hónapokban egyetlen koncertet ad Budapesten, október 10-én a Dürer Kertben. Biljarszki Emil hozzátette: az új lemez dalain kívül régebbi számaikból is válogatnak, körítésként Vj Bimaxim különleges mozgás szenzoros vetítése látható, a koncert előtt és után dj lesz.

Az együttesben Oláh Annamari és Biljarszki Emil mellett Krolikowski Dávid (dob, ütőhangszerek) és Somogyi Ferenc (basszusgitár) szerepel.