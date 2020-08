Állatkertek éjszakája a Vadasparkban

Pénteken, az Állatkertek Éjszakájának alkalmából kellemes esti sétára várták a látogatókat a Szegedi Vadasparkban.

Nem csak azt leshették meg, hogyan alszanak a nappali és mit művelnek ilyenkor az éjszaka aktív állatok: több állat is nyilvánosan kapta meg a vacsoráját 19 és 21 óra között. Az elefántokat és a rozsomákokat etették meg először – a koronavírus miatt egy időpontban több etetést is tartottak, hogy ne gyűljön össze túl sok ember egy helyen.

Miután megismerkedtünk Houdinivel, a kaliforniai királysiklóval, ami nem véletlenül kapta a nevét – zárt kígyózsákból is képes kiszabadulni -, az elefántok felé vettük az irányt. Gondozójuk egy vödör almával és leveles ágakkal érkezett. A legidősebb bika, Shah Rukh ormányával ügyesen elkezdte összeszedni és a szájába tenni a gyümölcsöt. Nemsokára előkerült Felix és Taru is, és becsatlakoztak a vacsorába. Shah Rukh megszerezte a leveles ágat is, Felix szerette volna, ha megosztozik vele, de a nagyobb jól érthetően jelezte, hogy az ág az övé. Később az oroszlánok is megkapták a járandóságukat,

A rozsomákot, elefántot, a fókákat és az oroszlánokat, jaguárt és medvét is láthatott falatozni, aki elég szemfüles volt.

Az estére felnőtteknek és gyerekeknek szóló totóval is készült a Szegedi Vadaspark. A szerencsés nyertesek állatos ajándékokkal térhettek haza.